Facultades legislativas: Comisión de Constitución del Senado continuará con el debate este martes 13 de octubre

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado continuará este martes 13 de octubre con el debate del pedido de facultades legislativas, tras la accidentada sesión llevada a cabo el último sábado 10, donde el senador Íber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro del Interior, César Astudillo, tuvieron una fuerte enfrentamiento verbal.

De acuerdo con la agenda del grupo de trabajo que preside el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), la audiencia comenzará a las 10:00 a. m. y contará con la presencia de las partes involucradas para la formulación final del documento que, por el momento, permitirá al Gobierno legislar únicamente en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por un plazo de 90 días.

Comisión recibirá opiniones sobre facultades legislativas vistas

La nueva sesión contará con la presencia del Comité Consultivo de la Comisión de Constitución para que emita su opinión sobre las materias de los pedidos de facultades legislativas vistas; es decir, la del Poder Ejecutivo y la aprobada en la Cámara de Diputados.

Asimismo, participarán los representantes de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) y de los gremios empresariales vinculados, dos sectores que no han sido considerados en el texto sustitutorio y que justamente reclaman ser atendidos por estar sujetos a los efectos de la emergencia climatológica.

Además, fueron invitados los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

Agenda de la Comisión de Constitución del Senado.

De esta manera, el Senado continúa recibiendo opiniones para elaborar el texto que finalmente será debatido en el Pleno, donde la ciudadanía espera que exista un consenso entre las fuerzas políticas para que puedan atenderse sus demandas.

¿Qué contiene el texto sustitutorio aprobado en la Cámara de Diputados?

El pasado 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 66 votos a favor, 34 votos en contra y 24 abstenciones, el dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

La iniciativa aborda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno El Niño, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

El debate seguirá su curso en el Senado, en medio de una visible crisis política entre ambas cámaras que conforman el Congreso.