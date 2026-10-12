Vinelli critica que diputados rechazaran facultades para su sector: "Es inhumano negarle agua a agricultores"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, cuestionó que la Cámara de Diputados no haya considerado a su sector en el texto de facultades legislativas que ahora está en manos del Senado de la República para su aprobación íntegra o modificatoria, antes de ser finalmente debatida en el Pleno.

En entrevista brindada este lunes 12 de octubre al programa "Exitosa Te Escucha", el integrante del Gabinete Ministerial aseveró que su cartera viene trabajando para atender las principales demandas de los agricultores del país, en medio del contexto de la inminente llegada del fenómeno El Niño, donde se prevé que alcanzará una magnitud extraordinaria hasta enero del 2027.

Deja a entrever que pedirá que se añadan sus solicitudes en el texto sustitutorio

Con referente al procedimiento que permitirá finiquitar las facultades legislativas, Vinelli sostuvo que ha participado en las convocatorias realizadas en la Cámara de Diputados y ahora con los senadores, habiendo estado el pasado viernes 9 de octubre en la Comisión de Constitución.

Cabe precisar que, en manos de la Cámara Alta está el texto que permitiría al Poder Ejecutivo legislar durante 90 días en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, dos materias únicamente en comparación con los ocho iniciales presentadas por el Gobierno a finales de agosto.

Sobre la reducción de ítems (de 66 a 20) y haciendo énfasis en su sector, el funcionario dejó a entrevar que espera la atención de los pedidos de su cartera ministerial, donde podría atenderse el problema de la falta de recursos hídricos de una manera más rápida, aseveró a Exitosa.

"En el tema agrícola, estamos pidiendo la modificación de la Ley General de Recursos Hídricos para dotarle de agua a los agricultores que hoy día es un principal reclamo. Por eso señalé en la Comisión, que me parece que es inhumano negarle la oportunidad que un agricultor tenga agua en el Perú", señaló.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, criticó que los diputados rechazaran las facultades legislativas destinadas a su sector. "Es inhumano negarle agua a agricultores", enfatizó. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 12, 2026

Comisión de Constitución del Senado vuelve a sesionar este martes 13 de octubre

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado continuará este martes 13 de octubre con el debate del pedido de facultades legislativas, tras la accidentada sesión llevada a cabo el último sábado 10, donde el senador Íber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro del Interior, César Astudillo, tuvieron una fuerte enfrentamiento verbal.

De acuerdo con la agenda del grupo de trabajo que preside el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), la audiencia comenzará a las 10:00 a. m. y contará con la presencia del Comité Consultivo de dicha Comisión para que emitan su opinión sobre las materias de los pedidos de facultades legislativas vistas; es decir, la del Gobierno y la aprobada en la Cámara de Diputados.

Asimismo, participarán los representantes de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) y de los gremios empresariales vinculados. Además, fueron invitados los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

De esta manera, el Senado continúa recibiendo opiniones para elaborar el texto que finalmente será debatido en el Pleno, donde la ciudadanía espera que exista un consenso entre las fuerzas políticas para que puedan atenderse sus demandas.