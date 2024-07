Fallece Javier Valle Riestra: Conoce los 5 momentos que definieron su trayectoria en la política peruana

Esta mañana, el excongresista de la República, Javier Valle Riestra, falleció a los 92 años edad, según confirmaron simpatizantes del partido aprista. La noticia de su deceso, evocó a las memorias de quienes lo conocieron, así como los momentos más destacados en su paso por la política peruana.

Siendo estudiante de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú, Valle Riestra participó en diversas manifestaciones que exigían la legalidad de los partidos políticos, así como elecciones libres y democráticas, esto en pleno gobierno de Manuel Odría, quién era un contundente antiaprista.

En 1963, ocupó el cargo de regidor en la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Luis Bedoya Reyes, hasta el año 1969. Esto solo sería el inicio de una serie de eventos en los que el conocido militante aprista tendría protagonismo.

En el año 1969, el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado, lo acusó penalmente por aparentemente conspirar en contra de la Reforma Agraria, puesto a que su familia política (Los Pardo) eran accionista de la hacienda Pucalá, y habrían cobrado por la reforma. Tras ser advertido sobre una posible captura en su contra, Valle-Riestra huyó a París, para luego exiliarse en Madrid, donde el gobierno de aquél entonces no solo impidió su extradición, sino que le otorgó la nacionalidad española. Con el fin de la era velasquista, Javier retornó a Perú en 1976, siendo absuelto de todas sus acusaciones.

Fue en el año 1978 cuando Javier Valle-Riestra decide participar de la mano del APRA en las elecciones para la redacción de una nueva constitución, promovida por el general Francisco Morales Bermúdez. Durante el periodo 1979 -1980, contribuyó con Víctor Raúl Haya de la Torre, entonces presidente constituyente, en la elaboración de la carta magna, donde destacó puntos importantes como el estatuto de los derechos del hombre, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Garantías Constitucionales, entre otros.

En 1980, fue elegido diputado por el APRA para el periodo 1980 - 1985, en donde desempeñó además como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, de 1980 a 1981. Tras la convocatoria de elecciones, en 1985 resultó elegido como senador. El aprista presidió la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 1985 a 1986. Asimismo, en 1987 fue elegido como representante de la Comisión de DD.HH en las Naciones Unidas. En 1990, se reeligió como senador para un nuevo periodo de gobierno. Sin embargo, tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, el exdiputado decidió alejarse temporalmente de la escena política.

En 1998, el entonces presidente Alberto Fujimori invitó al militante aprista a ocupar el puesto de Primer Ministro. Esto resultó curioso en su momento, puesto a que hasta el momento, solo los miembros oficialistas tenían la oportunidad de asumir dicho cargo. Sorpresivamente, aceptó y juramentó como tal el 4 de junio de ese año, convirtiéndose así en el único premier de un partido de oposición al gobierno en la historia del Perú. Sin embargo, tuvo un corto periodo como titular del Consejo de Ministros, renunciando a su cargo en agosto de 1998.

Elegido como congresista aprista para el periodo 2006-2011, Valle-Riestra sorprendió al ámbito político cuando, en el 2009, manifestaba su intención de renunciar al cargo de congresista de la República, a pesar de que esto no es posible, según la Constitución.

"Mi vocación es ser abogado, me quedan pocos años de vida y no quiero estar encerrado acá donde no tengo ningún destino político ni nada. Soy aprista, nunca he dejado de serlo, pero no me gusta (ser congresista)", manifestó en su momento, ante la negativa del Poder Judicial de aceptar su renuncia.