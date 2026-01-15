Fernando Olivera propone eliminar los "privilegios" de las altas autoridades: "Si cometes un delito, debes ser sancionado"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político "Frente de la Esperanza", Fernando Olivera Vega, estuvo este jueves 15 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también exministro de Justicia no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra los peruanos, haciendo énfasis en la vinculación existente de ciertas autoridades de justicia y de la Policía Nacional con la corrupción, situación que promete "desaparecer" del Estado en un hipotético Gobierno suyo.

Asegura no más privilegios a quienes infrinjan la ley

Olivera Vega es uno de los 36 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el 28 de julio del 2026. Sobre su participación en el proceso electoral, señaló que en total respeto a lo manda la Constitución Política del Perú, impulsará una renovación al interior del sistema de justicia, reduciendo la edad de jubilación para todo este aparato, a fin de que se permita el ingreso de abogados jóvenes o tal como lo dijo: "con la ley en la mano".

En ese sentido, aseveró que su propuesta de "nueva justicia" tiene un antecedente y es el derrocamiento del "Franquismo" en España, además de que fue presentada anteriormente en la década de los 90, habiendo sido adoptada parcialmente - según menciona - por propio Nayib Bukele. De esta manera, espera "quitarle los privilegios" a a los jueces y fiscales, tomando en cuenta lo que "exclama la población".

"Eso mismo para los fiscales, eso mismo para los fiscales supremos, eso mismo para el Tribunal Constitucional, eso mismo para la Junta Nacional de Justicia (...) son armas democráticas que sirven para resguardar instituciones que deben ser independientes y que deben ser profesionales (...) también vamos a eliminar todos los privilegios de las más altas autoridades", enfatizó.

Asimismo, fue totalmente crítico de la inmunidad presidencial y parlamentaria, así la figura del antejuicio. En una administración suya dijo que propondrá su eliminación para que quienes infrinjan la ley puedan ser investigados y de ser el caso, sancionados, "como cualquier ciudadano común y corriente".

Plantea revocar a presidentes y congresistas

Como parte de su propuesta de reforma denominada "Ley Patriota", Fernando Olivera plantea extender la figura de la revocatoria no solo a alcaldes y gobernadores, sino también a congresistas y al presidente. en el caso de incumplimiento de promesas electorales.

"Si es que no se cumple lo que se promete, así de sencillo. El pueblo pone, el pueblo saca, no tenemos que esperar cinco años; es decir, que no depende la vacancia presidencial del contubernio que ahora van a ser cuatro o cinco senadores", apuntó en clara referencia al actual Congreso.

Sobre la crisis política permanente en el Perú y la percepción casi generalizada en negativo por parte de la opinión pública hacia los poderes e instituciones del Estado, sostuvo que la única manera de recuperar la democracia, "es con democracia directa".

De esta maneral, el candidato presidencial sostiene que con una verdadera reforma al interior del sistema de justicia se puede lograr mejores resultados en la lucha contra la delincuencia.