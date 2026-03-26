Fernando Rospigliosi niega conocer a Víctor Polay y arremete contra Jorge Nieto: "Trabajó para Fujimori"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, negó conocer a Víctor Polay Campos. Ello, tras la declaración brindada por el candidato presidencial por Buen Gobierno, Jorge Nieto, quien refirió que este había aparecido en una fotografía junto con el cabecilla del MRTA.

Rospigliosi niega conocer a Polay

Fernando Rospigliosi desconoce aparecer en una fotografía junto a Víctor Polay Campos, tal como refirió Jorge Nieto durante el intercambio contra Keiko Fujimori en la tercera jornada del Debate Presidencial 2026. "¿Qué foto es esa? - No lo sé", respondió.

El candidato al Senado por Fuerza Popular afirmó que no había conocido a Polay y deslizó la posibilidad de que se tratara de una foto "falsificada", tal como le habría ocurrido al intentar vincularlo durante su paso por el partido Vanguardia Revolucionaria, del cual afirmó ser parte.

"Para empezar yo no he conocido a Polay. Yo he visto algunas fotos mías que son falsificadas donde me ponen ahí con VR (Vanguardia Revolucionaria), un partido en el que yo milité 12 años, desde el 68 al año 80", inició en su relato para Canal N.

#NPortada | Fernando Rospigliosi, candidato al Senado por Fuerza Popular: Yo no he conocido a Polay. Nieto Montesinos trabajó para Fujimori como agregado cultural antes y después del golpe del 5 de abril



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Indicó que tuvo una concurrente participación en tal grupo político en los años 80 para establecer un frente de izquierda para que participe en las Elecciones. "Ahí había muchísima gente, no sé si en una de esas estuvo Polay o no. Yo no lo he conocido", anunció.

Arremete contra Nieto

Según las declaraciones de Rospigliosi, Nieto continuó militando en la izquierda "mucho más adelante", precisando que se declaró partidario del partido Trinchera Roja.

"Nieto seguía en esta onda hasta que se fue a México donde trabajó para Fujimori como delegado cultural de la embajada de Perú en México antes y después del golpe del 5 de abril hasta el año 93", refirió.

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