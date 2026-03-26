Reconocimiento regional y aliados le dan posicionamiento a César Acuña en encuestas, según Enzo Elguera

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el gerente general de le encuestadora Imasolu, Enzo Elguera, señaló que la razón por la que César Acuña figura en el top 3 de los sondeos se debe a que cuenta con reconocimiento en el norte del país, así como aliados estratégicos que enriquecen la marca partidaria. Agregó que algo similar se aprecia con José Luna.

Resultados son de antes del debate

El analista político Enzo Elguera habló sobre los resultados de la última encuesta nacional marzo 2026 de la consultora IMASOLU. En esta se presentan los resultados antes del las tres jornadas del Debate Presidencial que acaban de ocurrir.

La medición de esta muestra se realizaron a 1200 personas a nivel nacional realizada entre el 13 al 16 de marzo del 2026 y recoge la distribución porcentual a nivel nacional y macrorregiones.

Según estos resultados, figura el candidato presencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, figura política que aparece en el puesto 3, lugar que no ocupa según otras encuestadoras.

Los candidatos que ocupan los primeros puestos en la intención de voto está disputado entre Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 16.5%, mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) alcanza los 13.42%.

Según Elguera esto responde a un tema de reconocimiento de marca, es decir la identificación del logo del partido como alianzas con figuras políticas en diversas zonas del país, principalmente el norte, que beneficiarían a este candidato.

"En el norte tiene un reconocimiento importante y tiene unos aliados estratégicos que son muy fuertes y que le enriquecen la marca", en ese sentido indicó que en Lambayeque tiene a su hermano Humberto Acuña, el cual le beneficia tenerlo en su partido.

Así, el CEO de Imasolu indicó que pese a que "es criticado por mucho por los problemas que tiene la ciudad", Acuña tiene cierto liderazgo en Trujillo.

Indicó que el mismo caso se presenta con José Luna de Podemos Perú quien también tiene alianzas en el norte que "también le suman con candidatos" con fortalezas que propician que obtengan esos resultados.

Estos resultados serán actualizados este domingo

Enzo Elguera precisó que los resultados presentados reflejan la intención de voto de alrededores de mediados de marzo, situación que podría variar con la nueva encuesta que será presentada este domingo 29 de marzo.

"El día domingo vamos a tener información más actualizada, pero enriquecida con los días del debate", indicó.

Adelantó para Exitosa que hay candidatos en dos bloques: "El bloque de arriba se mantiene, pero en el segundo bloque hay nuevos candidatos unidos ahí". En ese sentido mencionó que aparecen algunos candidatos de la izquierda, Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) mantendría cierta notoriedad.