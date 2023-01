Francis Paredes: "Voté a favor de la reconsideración y votaré a favor del adelante de elecciones para este año"

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista del Bloque Magisterial, Francis Paredes Castro, argumentó su voto a favor del proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones a 2023. A detalle, señaló que su postura está fundamentada en la paz social que necesita el país, tras los fallecimientos en las manifestaciones.

En ese sentido, la legisladora instó a sus colegas a reflexionar sobre la coyuntura en la que se encuentra el Perú. Asimismo, lamentó que la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, no apacigüe el contexto con su renuncia y deje todo en manos del poder Legislativo.

"He votado a favor, un voto consciente, un voto pensado en todos ustedes hermanos. Ya no más muertes. El Perú no resiste más, pero eso no significa que le vamos a quitar la responsabilidad a la señora Boluarte (...) Que pretende dejar la tarea a los congresistas, cuando tiene la posibilidad de aplicar el artículo 113 o 118 de la Constitución", declaró.

Por otra parte, Paredes Castro, señaló que el próximo "texto sustitutorio" de Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, debe ser transparente y abarcar todos los pedidos de la ciudadanía.

"Esperemos que este nuevo texto sustitutorio se ajuste a lo que quieren todos los peruanos, sin cálculos políticos, sin mañas; porque también saldré a dar a conocer [mi rechazo]. Es lo que siempre han hecho trabajar a escondidas y en el Pleno exponen sus intenciones", sentenció.

Voté a favor de la reconsideración y votaré a favor del adelante de elecciones para este año porque es el pedido de la ciudadanía.



Antecedentes

El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la reconsideración de los proyectos de ley 1897, 1918, y otros, respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales para el 2023.

La propuesta de reconsideración planteada por el congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular) obtuvo 66 votos a favor. Tras la aprobación, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García (FP), solicitó un cuarto intermedio para elaborar un nuevo texto sustitutorio consensuado con las bancadas parlamentarias.