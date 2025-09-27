Fuerza Popular aún no ha definido su posición sobre censura a Santiváñez: "Debe haber una interpelación previa"

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Patricia Juárez indicó que, hasta el momento, no existe una decisión dentro de la bancada política de Fuerza Popular respecto a la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Según detalló, debería haber "una interpelación previa".

Fuerza Popular sobre moción de censura a Santiváñez

El futuro político del titular del Minjusdh, Juan José Santiváñez, se encuentra en suspenso tras la difusión de audios que lo vincularían con un presunto tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional (TC) favor del expolicía Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo'.

Debido a esta polémica situación, distintos parlamentarios firmaron una moción de censura contra el ministro. Respecto a ello, el presidente del Congreso de la República, José Jerí, adelantó que este lunes 29 de septiembre se evaluaría la admisibilidad de dicha solicitud que pondría en 'jaque' a Santiváñez.

Previo a este debate en el Parlamento, la congresista Patricia Juárez, no dudó en pronunciarse y asegurar que Fuerza Popular aún no ha tomado una decisión de forma conjunta, ya que se encuentran en Semana de Representación. Una vez que ello termine, se reunirán para actuar con responsabilidad, evaluando primero si los argumentos que se presentan contra el exministro del Interior son lo suficientemente sólidos.

Según detalló, para presentar una moción de censura, según el reglamento del Congreso, debería haber existido un proceso de interpelación para que los 130 congresistas tomen conocimiento de las respuestas del pliego de interrogatorio al cual se sometería Juan José Santiváñez respecto a las investigaciones que se le siguen.

"Aún no tenemos una decisión. Nosotros estamos en semana de representación y de ahí analizaremos. Allí hay un tema, desde mi punto de vista de abogada, entiendo que el reglamento señala que debe de haber una interpelación previa, una invitación previa o la presencia voluntaria de un ministro antes de la censura", expresó en diálogo con el programa 'Cuentas Claras' de Canal N.

En #CuentasClaras, la congresista Patricia Juárez indicó que la bancada Fuerza Popular todavía no ha tomando una decisión sobre la eventual censura contra el ministro Juan José Santiváñez



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/AlIGm0BPBC — Canal N (@canalN_) September 27, 2025

Noticia en desarrollo...

