Nuevo papelón en el fútbol peruano: Club renunció a la Liga 2 por problemas económicos en plena competencia

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos años el fútbol peruano se ha caracterizado por tener episodios lamentables que han complicado el correcto desarrollo de las diferentes competiciones. Esto se comprueba una vez más luego que un club de la Liga 2 renunciara al torneo en plena competencia aduciendo problemas económicos.

Club renuncia a la Liga 2 en plena competencia

A través de un comunicado, el Futbol Club San Marcos de Ancash anunció su retiro voluntario del torneo que solo llevaba dos fechas jugadas. Según el documento, la institución no cuenta con el respaldo económico necesario para cumplir con sus obligaciones por lo que tomaron esta drástica decisión.

"La presente decisión responde a razones económicas y financieras debidamente evaluadas a nivel institucional, las cuales imposibilitan garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones derivadas de la participación en el torneo, priorizando así una actuación responsable y ordenada frente a la organización y terceros involucrados", indicaron.

San Marcos renunció a la Liga 2.

Es importante precisar que la Liga 2 que brinda acceso directo a la primera división, llevaba jugadas 2 jornadas donde San Marcos había caído 5-1 ante Cantolao y 3-0 frente a Unión Comercio.

LFPP tomará medidas excepcionales

Luego que se haga pública esta decisión del club ancashino, la Liga de Fútbol Profesional Peruano también emitió un comunicado dando a conocer su postura frente a esta situación. En primer lugar, la LFPP lamentó la decisión, pero también indicaron que aceptan la misma por los problemas económicos y financieros.

Sin embargo, también indicaron que el club perderá su condición de miembro de dicha entidad, según indican sus propios estatutos. De igual forma, se indicó que de ahora en adelante los partidos que San Marcos debía disputar serán declarados 3-0 a favor del rival, además de otorgarle una fecha de descanso.

De igual forma, la LFPP dejó en claro que continuará cubriendo todos los gastos logísticos que se le otorga a los demás clubes participantes como se ha venido haciendo hasta la fecha. Esto también incluye a los cuerpos arbitrales para que no se vean perjudicados por esta situación.

Liga de Fútbol se pronunció tras renuncia de club San Marcos.

"Como institución, hacemos un llamado a los clubes a asumir con seriedad sus responsabilidades y reafirmamos nuestro compromiso con el correcto desarrollo y la integridad de la competencia", precisaron.

De esta manera, el Club San Marcos FC renunció voluntariamente a seguir participando en la Liga 2 por problemas económicos. Ahora, cada equipo que debía jugar con ellos será declarado ganador por un marcador de 3-0.