José Balcázar: Impulsan moción de censura contra el presidente por frustrada compra de aviones F-16

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José Balcázar atraviesa por una complicada crisis luego que se postergara la compra de aviones F-16 a Estados Unidos a pesar de que el acuerdo estaba avanzado. Ahora, el congresista Ilich López anunció que impulsará una moción de censura contra el presidente de la República tras las renuncias de dos de sus ministros.

Impulsan moción de censura contra José Balcázar

En primer lugar, el parlamentario indicó que la seguridad nacional no se negocia ya que los secretos de Estado deben ser protegidos a como de lugar, así como las fronteras del país. Por ello, indicó que iniciará el proceso regular para intentar remover al mandatario a pesar de tener solo meses en el gobierno.

"La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del calculo geopolítico o de que país venda los aviones al Perú, esta la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial. He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el marco de nuestras facultades constitucionales, fortalecida por la defensa irrestricta a la Nación y su territorio", indicó.

Es importante precisar que cualquier pedido de censura contra José Balcázar necesitará poco más de 30 firmas para ser admitida por la Mesa Directiva. Luego de ser debatida en el Pleno, solo se requerirán poco más de 66 votos para remover del cargo al actual jefe de Estado interino quien asumió en reemplazo de José Jerí.

Ilich López impulsará moción de censura contra José Balcázar.

Crisis en el gobierno de José Balcázar

Como se recuerda, la crisis que se vive dentro del gobierno de José María Balcázar se generó a raíz del anuncio de la postergación de la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos. Esta decisión generó la molestia del embajador de dicho país en el Perú, Bernie Navarro, quien aseguró que utilizará todas las herramientas necesarias para hacer valer los intereses de su nación.

A eso se le suma las recientes salidas de Carlos Díaz Dañino y Hugo de Zela de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, respectivamente. Incluso, ambos exministros revelaron que el mandatario le ha mentido al país sobre la adquisición de estas aeronaves.

En resumen, Ilich López, congresista de la República, reveló que impulsará una moción de censura contra José María Balcázar por la postergación en la compra de aviones F-16. El parlamentario aseguró que sea inaceptable que la seguridad nacional sea puesta en duda a raíz de esta postura del Poder Ejecutivo.