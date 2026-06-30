Roberto Sánchez previo al triunfo de Keiko Fujimori: "Creemos que, de manera irregular, nos han vencido"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Previo al triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, el ahora excandidato presidencial Roberto Sánchez, concedió una entrevista a un medio internacional en la que, sin ser explícito, admite su derrota, pero afirmó que fue "irregular".

Roberto Sánchez admitió su derrota implícitamente

En conversación con RT en Español, el excandidato presidencial de Juntos por el Perú afirmó que han vencido en los comicios, mas no "a la voluntad del pueblo", evidenciando que se mantendrá firme en su posición.

"Creemos nosotros que, de manera irregular, nos han vencido, pero han vencido a este tema electoral no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética porque creo que es lo que hace tanta falta en el Perú. Ganar un proceso electoral no te hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes", refirió.

Además, Sánchez Palomino sostuvo que tras las elecciones el mapa del Perú es "verde" en referencia a que a nivel nacional considera que la mayoría de ciudadanos lo han respaldado en los comicios. En tal sentido, subrayó que a Fujimori Higuchi "las regiones del sur no la quieren recibir por su actuación respecto a los derechos humanos".

Se mantendrá vigilante junto a JP

En consiguiente, el aún congresista de la República adelantó que se mantendrán "vigilantes, activos" al considerar que gobernar significa "acción de quienes gobiernan y acción de los gobernados".

Además, subrayó que son "democráticos y pacíficos" y que por tal motivo rechazan "la violencia, venga de donde venga" y solicitó que no los insulten. Bajo esa premisa, dijo que en ese establishment se observará el reto "de un pueblo que se resiste a ella".

"¿Cómo va a impartir?, ¿cómo va a trabajar? estaremos con nuestra coalición de diputados y senadores. Y un pueblo de dirigentes sociales del Perú de todas las sangres dispuesto a defender sus derechos", sostuvo.

La necesidad de cambio en la región

Al ser consultado si considera que en América Latina la sociedad está optando por votar por cierta ideología o por una necesidad de cambio. Al respecto indicó que sí efectivamente existe esa búsqueda de variación.

"Sí hay una necesidad de cambio efectivamente, pero en diferentes países también se ha visto una acción bien directa de intervención norteamericana en los procesos y en las soberanías de los países. Eso no se puede negar forma parte de una realidad", afirmó.

Es así que, antes de conocerse que Keiko Fujimori resultó ganadora tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral, el excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, brindó una entrevista a RT en Españaol, en la que, implícitamente, admitió que han vencido en las urnas mas no la voluntad del pueblo.