Keiko Fujimori tiene como reto superar el gobierno de su padre, señala la senadora Karla Schaefer: "Y las cosas malas, enterrarlas"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora y dirigente, Karla Schaefer, aseguró que Keiko Fujimori deberá acercarse a las regiones donde perdió respaldo electoral y atender las demandas históricas de las zonas más olvidadas del país. Durante una entrevista radial, la legisladora señaló que la presencia del Estado será fundamental para cerrar brechas sociales y recuperar la confianza ciudadana.

Regiones olvidadas y obras paralizadas

Ante las consultas sobre cómo lograr una reconciliación con las regiones que votaron por otra opción política, la parlamentaria afirmó que conoce de cerca las necesidades del interior del país y recordó las carencias existentes en diversas localidades.

"Yo viajo en el Perú, veo esas carencias y ese olvido que tienen esas regiones alejadas, como yo también lo tengo en Huancabamba y Ayabaca, porque ni siquiera tienen carretera, tienen un hospital 1-4 desde hace siete años paralizado", manifestó.

La senadora también recordó la situación del hospital Antonio Lorena, en Cusco, así como otros proyectos de infraestructura pendientes. Según explicó, en 2011 Keiko Fujimori le encargó acudir a esta región.

"Me pidió que yo me encargara de Cusco e iba todos los meses con mi plata, por si acaso, con mi plata, me compraba un pasaje y me dijo por favor, el hospital Antonio Lorena, la vía de evitamiento, el aeropuerto Chinchero", relató.

Asimismo, remarcó que existen problemas estructurales que requieren una intervención urgente del Estado. "Mira la contaminación del lago Titicaca, mira Juliaca sin agua, sin desagüe, obras paralizadas, mira el nivel de anemia. Entonces el Estado tiene que estar presente, eso es lo que quiere la gente", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la senadora electa de Fuerza Popular, Karla Schaefer, sostuvo que uno de los principales retos de la gestión de Keiko Fujimori sería superar el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.



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Alberto Fujimori y el combate contra el terrorismo.

Durante la entrevista, la legisladora también hizo referencia al expresidente Alberto Fujimori y al combate contra el terrorismo. Según indicó, la ausencia del Estado permitió el avance de grupos subversivos en diversas zonas del país.

"No justifico para nada a la organización criminal terrorista de Abimael Guzmán, Sendero Luminoso. ¿Por qué ellos tomaron esos espacios? Porque no había autoridad, no había Estado", señaló.

Añadió que la estrategia aplicada durante el gobierno de Alberto Fujimori se basó en la presencia estatal y la ejecución de obras públicas. "¿Cómo hizo Alberto Fujimori para combatir eso? Su presencia, el Estado llevando obras, protegiéndolos, quitándoles el miedo constante", afirmó.

Consultada sobre si Keiko Fujimori podría convertirse en una "versión 2.0" de su padre, la senadora manifestó que es lo que esperan, sin embargo, es difícil a veces superar al maestro. Además, remarcó que las cosas malas deben enterrarse.

"Debería superarlo y las cosas malas enterrarlas. Nunca más repetir algo que lamentablemente se le critica", indicó.

De esta manera, la legisladora consideró que un eventual liderazgo de Keiko Fujimori deberá combinar la experiencia política del fujimorismo con una mayor atención a las regiones y un distanciamiento de las prácticas cuestionadas del pasado.