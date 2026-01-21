George Forsyth pide a la Fiscalía investigar a José Jerí: "No podemos perdonar a nadie"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del partido político Somos Perú, George Forsyth, deslindó del presidente José Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang. En entrevista con Exitosa este miércoles 21 de enero, el también exalcalde de La Victoria se mostró a favor de que el mandatario sea censurado en el Congreso de la República.

La crisis política alcanzó un nuevo nivel este mediodía, ya que han sido presentadas formalmente dos mociones de censura en su contra en la Oficina de Mesa de Partes del Legislativo, quedando expedita para que proceda con su trámite.

Mensaje a la Fiscalía: "El Perú lo necesita"

Sobre el caso que ha debilitado la imagen del actual presidente encargado del Perú, tras revelarse las tres reuniones que sostuvo con el ciudadano asiático, quien, además, es vinculado a Nicanor Boluarte, Forsyth exigió al Ministerio Público que investigue céleremente a Jerí Oré, al sostener que la población necesita una respuesta por el nuevo presumible caso de corrupción que mancha al Poder Ejecutivo.

"Lo que hay que hacer evidentemente es investigar, porque si ha habido algo, tiene que ser condenado. Acá no podemos perdonar a nadie, el Perú está así justamente porque no se investiga la corrupción, no los meten presos, entonces cada uno hace la fiesta que le de la gana. Que lo investigue la Fiscalía eso sí, ojalá que la Fiscalía se ponga las pilas y lo haga rápido porque el Perú lo necesita", enfatizó.

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por Somos Perú, George Forsyth, pidió a la Fiscalía de la Nación una investigación célere contra José Jerí por el caso 'Chifagate' y afirmó que no se puede perdonar a nadie.



Del mismo modo, mencionó que "los indicios son claros" en contra de José Jerí, al afirmar que sus encuentros con Zhihua Yang "no obedecen a un comportamiento de un presidente de la República". Por lo tanto, su pedido es independientemente de su vínculo partidario (Somos Perú), aseverando que "no se casa con nadie".

Presentan segunda moción de censura contra José Jerí

La crisis política alcanzan nuevos niveles. Este mediodía fue formalmente presentada la segunda moción de censura contra el presidente José Jerí Oré, por sostener hasta tres reuniones extraoficiales con Zhihua Yang.

De acuerdo con la sustentación del texto acusatorio, los parlamentarios firmantes sostienen que el cargo de presidente del Congreso de la República exige no solo el cumplimiento formal de las normas constitucionales y reglamentarias, sino una "conducta pública irreprochable, orientada al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la transparencia en el ejercicio del poder y el respeto al principio de responsabilidad política".

Sin embargo, acusan al mandatario de carecer de la idoneidad ética y política necesaria para continuar en el puesto, al afirmar que ha incurrido en conductas y omisiones que han debilitado el rol fiscalizador del Parlamento, afectado la confianza ciudadana.

"La reiteración de reuniones privadas, sin registro institucional y con personas vinculadas a intereses económicos relevantes, vulnera los principios de transparencia, rendición de cuentas y primacía del interés público que deben regir la actuación de toda autoridad política, y adquiere mayor gravedad cuando quien las realiza ostenta la máxima representación del Poder Legislativo", menciona el texto.

Asimismo, precisa que por ocupar la Presidencia de la República desde octubre del 2025 a consecuencia de la figura de sucesión constitucional, lo que corresponde a Jerí Oré es la moción de censura, mas no la vacancia presidencial, descartando que se aplique el artículo 113 de la Constitución en el procedimiento.

Si bien es cierto que el candidato presidencial de Somos Perú ha expresado su posición sobre José Jerí, de momento no hay un pronunciamiento alguno por parte de la agrupación política que preside Patricia Li.