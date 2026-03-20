Gobierno activaría fondo de estabilización para mitigar alza de combustibles por guerra en Oriente Medio

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar se refirió este viernes 20 de marzo en Exitosa sobre el posible aumento del precio del combustible no solamente en el Perú, sino el mundo entero, debido a la guerra en Oriente Medio entre Irán y la coalición israelí-estadounidense.

Durante la entrevista brindada esta mañana al programa "Hablemos Claro", el jefe de Estado informó a todos los peruanos que el Gobierno ya viene trabajando sobre esta posibilidad, a través de la activación de un Fondo de Estabilización para poder mitigar este latente riesgo que nuevamente podría afectar los bolsillos de millones de peruanos.

Gobierno evalúa activación del Fondo de Estabilización

El mandatario confirmó a nuestro medio en entrevista exclusiva, que se encuentran "evaluando" una eventual activación del Fondo de Estabilización y que dicha labor recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dicha opción no tardía mucho tiempo en concretarse, puesto que, el conflicto a Oriente Medio cada día alcanza una nueva escala.

"Es un gran problema porque eso repercute obviamente en el precio del gas en todo el mundo y no solo en el Perú, esperamos de que haya una posición alternativa. El MEF está viendo ese tema. Es posible que tengamos que tomar una decisión inmediata, porque las empresas privadas y públicas no pueden sufrir ese tipo de consecuencias", mencionó.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que la Transportadora de Gas del Perú sería responsable directo de la crisis energética que afrontó el país durante casi dos semanas. Además, aseguró que su gobierno "reaccionó inmediatamente" para... pic.twitter.com/HmIWu8aNa0 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 20, 2026

Balcázar señaló que tienen información permanente sobre lo que ocurre en el Golfo Pérsico y si bien es cierto que el Fondo está en evaluación, reconoció que no han podido tomar una decisión en sus primeros 30 días de gestión porque han estado en dialogando con las fuerzas políticas del Congreso para solicitar el voto de confianza, el cambio de ministros y la emergencia energética que duró las primeras dos semanas del presente mes.

Responsabiliza a TGP por crisis energética que paralizó medio país

El presidente también se refirió sobre la crisis energética que vivió el país desde el 1 al 14 de marzo y que ha dejado rezagos en los precios de los combustibles en Lima y otras regiones del Perú. Al respecto, el mandatario responsabilizó a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) del hecho.

"La empresa privada (tiene que pagar las pérdidas), no tuvo la previsión, me parece a mi, no quiero adelantar, pero es obvio que ellos han tenido que ver y responder, nosotros incluso estamos cargando la cuenta", enfatizó.

En ese sentido, cuestionó la existencia de un único ducto de gas natural en el Perú y comparó la infraestructura con Chile: "Hay que pensar en el futuro. ¿Cómo pueden hacerse obras de esa naturaleza? Chile tiene hasta seis ductos y aquí un solo ducto. ¿Qué clase de técnicos son esos?", terminó cuestionando.

El mandatario señaló que de todas maneras se aplicarán sanciones a la mencionada empresa por todos los daños y perjuicios generados a millones de peruanos, principalmente a quien están en el sector transporte.