José Balcázar señala que el gabinete Arroyo podría solicitar el voto de confianza luego de la primera vuelta electoral

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar se refirió esta mañana en Exitosa sobre los recientes cambios en el Gabinete Ministerial, donde incluso Denisse Miralles tuvo que dejar el lugar que ocupaba al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a Luis Arroyo Sánchez, en medio de las especulaciones sobre si había recibido o no el respaldo de las fuerza políticas del Congreso antes de presentar su pedido de voto de confianza.

Tal como lo indica el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, desde el 18 de marzo, el nuevo primer ministro tiene 30 días para solicitar el voto de investidura al Parlamento, situación que por estos días no parece ser tan cercana al interior del Poder Ejecutivo, a tal punto que podría formalizarse dicho requerimiento luego del 12 de abril.

Pedido de voto de confianza para después de las elecciones generales

Durante la entrevista exclusiva que brindó este viernes 20 de marzo al programa "Hablemos Claro", el jefe de Estado aseveró que por el momento "no le preocupa" solicitar el voto de confianza ante la representación nacional y, teniendo las elecciones generales a la vuelta de la esquina, no descartó que luego de la jornada democrática pueda solicitarla o como no, también.

"De aquí a las elecciones, que se viene la primera vuelta, vamos a tener nuevos actores políticos, que son los diputados y senadores, y quedan solamente dos candidatos para la segunda vuelta. Así que esos señores que van a ser electos, en la práctica van a reemplazar al Parlamento que se queda. Entonces, ahí esperaremos y veremos cuándo pido o no el voto de confianza", señaló ante nuestro medio.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que el Gabinete Ministerial liderado por Luis Arroyo podría solicitar el voto de confianza ante el Congreso luego de la primera vuelta electoral. "No me preocupa por el momento", aseveró.



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Es importante señalar que, el flamante primer ministro ya sostuvo una reunión el titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y según lo trascendido, no han fijado fecha para la sesión plenaria que definirá la continuidad o no del segundo Consejo de Ministros del gobierno de transición.

No descarta pedir renuncia del ministro de Energía y Minas

Consultado sobre la grave denuncia por abuso sexual formulada contra el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, el presidente Balcázar refirió que no sabe si hay una denuncia de por medio, pero de encontrarse los suficientes indicios que pueda determinar su responsabilidad penal, el mandatario no descartó cesarlo del cargo.

"Sí, es lo que he escuchado por la televisión, en las radios, pero no he conversado con el señor ministro, voy a conversar con él para que me de toda la información y si hay que remover, vamos a tener que removerlo, lamentablemente", enfatizó.

Como se recuerda, el caso se remonta cuando la denunciante tenía tan solo 16 años y él sobre los 40. Esta imputación no solo podría alejarlo de la PCM, también le generaría una investigación en el aparato de justicia, teniendo en cuenta la presunta víctima era menor de edad cuando habrían ocurrido los hechos.

De esta manera, el presidente José María Balcázar no solo aclaró que podría pedir el voto de confianza luego de la primera vuelta electoral, también dejó en claro que el ministro de Energía y Minas podría dejar el cargo inmediatamente si los cargos en su contra son más que convincentes.