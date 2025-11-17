Gobierno designa a Rodolfo Enrique Coronado Molina como Representante Permanente del Perú ante la OEA

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 17 de noviembre se llevó a cabo una sesión en el Consejo de Ministros en el que se decidió designar a Rodolfo Enrique Coronado Molina como el nuevo Representante Permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Su presencia reforzará la imagen del Gobierno a nivel continental.

Deberá participar activamente en el organismo

Con la elección de este experimentado diplomático, el país pretende impulsar actividades que promuevan los intereses nacionales y que al mismo tiempo refuercen la institucionalidad democrática. Esto contribuirá con los esfuerzos regionales orientados a la seguridad, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos fundamentales.

Una de las responsabilidades que tendrá Coronado Molina es la participación activa en deliberaciones del Consejo Permanente de la OEA. También deberá hacer lo mismo en las comisiones y grupos de trabajo dedicados a promover la gobernabilidad democrática, la solución pacífica de controversias y la cooperación internacional.

El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento del embajador Rodolfo Enrique Coronado Molina como Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D. C.

Cabe precisar que su antecesor fue el abogado José Luis Sardón de Taboada, quien estuvo en el cargo entre 2024 y 2025. El objetivo de esta función es el fortalecimiento de la paz y la seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y promover la sostenibilidad en el continente.

La experiencia del nuevo Representante Permanente

Con cerca de tres décadas de experiencia como diplomático, Rodolfo Coronado se ha desempeñado en las áreas políticas de las embajadas del Perú en los Estados Unidos y en Chile y como cónsul general del Perú en Houston. Antes del reciente nombramiento, trabajó como jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores (2024-25).

Previamente estuvo en la Oficina General de Comunicaciones de la Cancillería (2023) y en el despacho del viceministro de Relaciones Exteriores (2014 y 2016). Otro puesto de relevancia que tuvo fue el de subdirector de la OEA y Asuntos Hemisféricos (2015-16), entre otros.

Se graduó como abogado en la Universidad Pontifica Católica del Perú, realizando una maestría Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. Laboró en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso antes de iniciar su carrera diplomática.

