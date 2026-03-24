Fiorella Molinelli prometió capturar a Vladimir Cerrón en 90 días en un eventual gobierno

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la segunda fecha del debate presidencial 2026, la candidata Fiorella Molinelli, del partido Fuerza y Libertad, se distinguió de sus oponentes por ciertas propuestas tajantes y radicales.

Molinelli asegura que su gobierno capturaría a Vladimir Cerrón

Durante su intervención en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, la expresidenta de EsSalud se mostró en contra de la pena de muerte, pues considera que, en primer lugar, el Poder Judicial debe funcionar.

Pese a ello, "para demostrar que la autoridad ha vuelto", Molinelli prometió lo que aun no ha podido realizarse: capturar al prófugo de la justicia desde el 2023, Vladimir Cerrón, con apoyo de la inteligencia en un eventual gobierno suyo.

"En un plazo no mayor de 90 días, con ayuda de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), capturaremos a Cerrón y a Juan Silva", aseguró la candidata.

Lo curioso de esta mención fue que el líder de Perú Libre aun es candidato presidencial en estas Elecciones Generales, y estuvo incluido como parte del grupo que debatiría durante esta segunda jornada del debate. Sin embargo, no asistió.

Cabe mencionar que el exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva Villegas, está prófugo de la justicia peruana desde el 2022. Fue acusado de organización criminal y colusión.

Fiorella Molinelli asegura que capturará a Vladimir Cerrón durante eventual gobierno.

En línea con estas propuestas radicales, Molinelli aseguró que instauraría una nueva policía de investigaciones del Perú en un plazo de no más de 100 días.

"Policía meritocrática, capacitada, profesional, con logística e inteligencia real. Un comando unificado que actúe en la zona, con las FF.AA. para recuperar el territorio", precisó.

Además, señaló que derogará las llamadas 'leyes procrimen' y las normas que han "destruido nuestra democracia", atribuyéndolas al "pacto mafioso que nos gobierna".

Cerrón participó desde la clandestinidad mediante redes

La ausencia de Cerrón en el reciente debate no lo ha dejado fuera del escenario político, pues optó por una estrategia distinta: intervenir desde sus redes sociales.

Durante el desarrollo del evento, el candidato utilizó sus plataformas digitales para comentar y responder a las propuestas de sus contendores. Esta participación indirecta le ha permitido mantenerse activo en la conversación, donde lanzó fuertes dardos a sus oponentes como Carlos Espá, George Forsyth y Carlos Jaico.

"Espá y Jaico, no conocen de seguridad ciudadana. Ofrecen 'inteligencia', lo que justamente no tienen", dijo.

La candidata presidencial Fiorella Molinelli aseguró que, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), capturará a los prófugos de la justicia, Vladimir Cerrón y Juan Silva, en no más de 90 días.