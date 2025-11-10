RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Cambios en su partido

Guillermo Bermejo envía carta desde prisión y anuncia cambios en su candidatura a las Elecciones 2026

Guillermo Bermejo escribió una carta desde prisión donde anuncia nuevos cambios respecto a su candidatura a las Elecciones 2026.

Guillermo Bermejo envía carta desde prisión
Guillermo Bermejo envía carta desde prisión (X)

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde la prisión, Guillermo Bermejo, condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a organización terrorista, envió una carta relatando parte de su estadía en el penal Ancón I donde viene cumpliendo orden del Poder Judicial.

Bermejo envía carta 

Con fecha 7 de noviembre, según el congresista, la condena que cumple desde el pasado 24 de octubre se trata de una "farsa judicial" que tuvo un "objetivo político calculado".

Como se recuerda, Bermejo buscaba participar de las Elecciones Generales 2026 como candidato presidencial por el partido político Alianza Venceremos. Al respecto, indicó que entrando a la "cuenta regresiva de la contienda electoral" las "banderas" que defendía "deben estar más altas que nunca".

Por tal motivo, indicó que hasta su encierro, él lideraba tales propósitos, sin embargo, ahora le "toca ceder la posta". Ahora, la defensa legal de Bermejo, Ronald Atencio, sería el candidato presidencial del organismo político. El imputado a 15 años de prisión efectiva calificó a su abogado como "compañero y abogado de mil batallas". De esta forma, la plancha presidencial del partido político ha presentado cambios.

Congreso evalúa reemplazo de Bermejo

El vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó este 10 de noviembre que la Mesa Directiva que preside no ha tomado una decisión respecto a la solicitud presentada por Zaira Arias.

Adicionalmente, indicó la evaluación de la solicitud presentada aún no está definida. Por tal motivo, indicó que "hay una serie de procedimientos que se deben seguir" respecto a la incorporación de la curul dejada por Bermejo.

La decisión final también incluiría las opiniones técnicas y legales de la Oficina de Asesoría Legal del Congreso. Tal evaluación técnica se tomaría como una recomendación para el Consejo Directivo o, finalmente, para la evaluación en el Pleno.

Por su parte, durante la tarde de la misma fecha, la postulante a congresista accesitaria llegó hasta la sede del Parlamento para "exigir" su incorporación inmediata como congresista. 

Arias, de 33 años, intentó alcanzar un documento hacia Rospigliosi, quien espera iniciar funciones como legisladora. En ese sentido indicó que su ingreso sería temporal.

"Aquí no hablamos de una sentencia condenatoria firme contra Guillermo Bermejo, por lo tanto, según el propio reglamento, corresponde que la accesitaria reemplace al congresista", indicó.

Por el momento, la decisión respecto al curul ocupado por Guillermo Bermejo se encuentra en evaluación. Desde el penal Ancón I, el imputado por afiliación terrorista comunicó los cambios respecto a la organización política con busca ganar las Elecciones 2026. 

