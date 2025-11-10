RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
No la dejaron entrar

Zaira Arias exige ser admitida en el Congreso en lugar de Guillermo Bermejo: "Se están vulnerando leyes"

La accesitaria de Guillermo Bermejo, Zaira Arias, no pudo ingresar al Congreso para dejar un documento en mesa de partes. Ante los medios, denunció la vulneración de leyes y derechos.

Zaira Arias y Guillermo Bermejo.
Zaira Arias y Guillermo Bermejo. (Composición Exitosa)

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/11/2025

Durante la tarde del 10 de noviembre, la excandidata al Congreso, Zaira Arias, llegó hasta la sede del parlamento para dejar un documento en mesa de partes. Su intención, es ser admitida como la accesitaria de Guillermo Bermejo, quien cumple condena por afiliación terrorista. Sin embargo, personal de seguridad no la dejó ingresar.

Llevaba documento para Rospigliosi

Tras ser impedida de acceder, la expostulante al parlamento por Perú Libre habló para los medios presentes y denunció que no le permitieron cumplir con el deber que le corresponde, según la norma del Legislativo. Con escrito en mano, alzó la voz reclamando que no le entreguen su acreditación.

"El reglamento es clarísimo, aquí se están vulnerando leyes, derechos, el principio de la democracia que es el respeto a lo más sagrado que es el voto popular. Personalmente, estoy viniendo a apersonarme, a exigir mi incorporación inmediata como congresista ya que estos señores no lo quieren hacer", indicó Arias.

La política de 33 años mencionó que llevaba un documento dirigido al presidente de la mesa directiva del Congreso, esperando que la acepte y pueda iniciar sus funciones como legisladora. Resaltó que su presencia solo sería temporal, dando a entender que Bermejo Rojas saldrá pronto en libertad.

"He traído este documento dirigido al señor Fernando Rospigliosi, que es el presidente de la mesa directiva, exigiendo mi incorporación temporal. Aquí no hablamos de una sentencia condenatoria firme contra Guillermo Bermejo, por lo tanto, según el propio reglamento, corresponde que la accesitaria reemplace al congresista", sostuvo.

Rospigliosi habló sobre situación de Arias

El vicepresidente a cargo del Congreso se pronunció sobre la situación de Arias Berrocal y precisó que se va a esperar la opinión de varias instancias para tomar una decisión sobre su ingreso o no. Una vez tenga los informes técnicos, la MD dará una recomendación al pleno para que resuelva.

Como se recuerda, el 24 de octubre último, La 3° Sala Penal Nacional Transitoria del Poder Judicial, sentenció a Guillermo Bermejo en primera instancia a 15 años de prisión efectiva y una reparación civil de 100 mil soles a favor del Estado peruano. Sin embargo, su defensa legal anunció que apelará la condena.

