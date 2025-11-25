Osiptel: Más de 200 mil personas tienen más de 10 líneas móviles a su nombre

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recordó que, como parte de sus medidas regulatorias, todas aquellas personas que cuenten con más de diez líneas de servicios móviles registradas a su nombre deberán validar su identidad ante las operadoras.

Medida que fortalece seguridad

En entrevista para Agencia Andina, la directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini, explicó que esta y todas las disposiciones tienen la finalidad de fortalecer la seguridad, la protección de los datos y la trazabilidad del servicio en el marco del estado de emergencia dictado para Lima y Callao con el fin de combatir la criminalidad que atormenta a nuestro país.

La medida se da porque Osiptel detectó que más de 200 mil personas tienen más de 10 líneas móviles a su nombre, lo que constituye una elevada cifra que la entidad busca regularizar.

"Por eso es que nosotros queremos empezar a verificar la identidad de esas líneas, lo que se ha decidido es que estas personas van a recibir un mensaje de texto, se les va a avisar que tienen que validar nuevamente la identidad de todas sus líneas", detalló.

Además, indicó que Osiptel establecerá el cronograma para que los usuarios puedan hacer la confirmación, los operadores enviarán mensajes todos los días por cinco días hábiles, al finalizar el plazo se suspenderá el servicio por tres meses.

"La validación de identidad no se hace en cualquier lugar, solo se hace en puntos de atención de la empresa operadora, ahora no podemos restringir la cantidad de líneas que contrata una persona a su nombre, pero si se le va a exigir que valide la identidad", explicó.

Asimismo, adelantó que desde Osiptel se está proponiendo un decreto legislativa para que haya un tope en la cantidad de líneas que una persona pueda contratar.

¿Cómo será el proceso de validación de líneas?

El listado de personas con más de 10 líneas móviles a su nombre será traslado desde este lunes 24 de noviembre a las empresas operadoras con la finalidad de que notifiquen a sus clientes que deben validar su identidad para mantener sus servicios.

El paquete de medidas regulatorias dispuestas por Osiptel fue aprobado el último viernes mediante la Resolución n.° 000116-2025-CD/Osiptel. Haz clic aquí para ingresar a la resolución completa.

