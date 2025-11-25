Extorsionadores graban momento exacto en el que incendian vehículo de emprendedor [VIDEO]

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los extorsionadores ya no le temen a nada y no dudan en atacar contra quien no cumpla con sus exigencias de pago, así no sea alguien perteneciente al grupo extorsionado. Esta vez la víctima fue un emprendedor cuyo vehículo fue incendiado y los delincuentes grabaron el preciso momento en el que atentaron contra la unidad.

Video del ataque

La víctima sería un ciudadano dedicado a la repostería, según información a la que accedió Exitosa, este hombre habría venido estacionando su vehículo en una zona conocida como paradero Tanque de Agua, en el distrito de Independencia.

En el lugar, ubicado en jirón Educación, suelen estacionarse unidades que se dedican al servicio de colectivo, que según los vecinos de la zona son obligados a pagar 6 soles diarios. En este punto se estuvo estacionando el emprendedor y, aparentemente, los extorsionadores lo habrían confundido como parte de este grupo atacándolo.

En el video se observa a un sujetos que se encuentra con una polera acercándose al vehículo, presuntamente habrían bañado el vehículo de gasolina, el hombre toma un fósforo, lo prende, mientras otro sostiene el celular y dice amenazas "No aprenden". Toman el fósforo y lo lanza a la unidad incendiándola rápidamente.

Empresa Santa Catalina paraliza parcialmente

Son más de 100 los conductores que vienen recibiendo amenazas a través de mensajes extorsivos. Esta vez la nota fue dejada en horas de la madrugada al interior de un bus cuando un conductor se encontraba cumpliendo su ruta.

En esta misiva, los delincuentes aseguran que será la única comunicación pues de ahora en más atentarán contra la vida de los choferes hasta que no se comuniquen.

Es por ello que algunos conductores han optado por evitar brindar el servicio, causando una paralización parcial en la empresa de transportes, pues casi el 50% de los buses permanecen estacionados en el patio de maniobras.

La continua situación de inseguridad genera un sentimiento de desprotección en los conductores de transporte público y, en este caso específico, en los de la empresa Santa Catalina, así lo expresaron a Exitosa.

"Pagamos y nuestra familia se queda sin [el dinero] diario, entonces ¿Quién se preocupa por los conductores? Estamos con ese temor de que salimos, de repente ya no regresamos a casa. Es preocupante", dijo un conductor.

Asimismo, detalló que es la directiva la que se niega a pagar a los extorsionadores, "pero los platos rotos" quienes lo pagan son los conductores por ser quienes salen a calle. "Lo que ellos dicen, es que si ellos [la empresa] no pagan, a cualquiera de los conductores van a matar, eso es lo que está pasando", explicó.

Es en este contexto de violencia que, otro hecho violento se registró esta madrugada cuando extorsionadores quemaron el vehículo de un emprendedor.