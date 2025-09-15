Jaime Quito respalda moción de censura contra Eduardo Arana tras difusión de audios: "Debió generar una crisis de gabinete"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La difusión de unos audios en los que se escucharía la aparente voz del premier Eduardo Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, negociando el cambio de pabellón de un policía sentenciado, le podría costar el cargo. Desde el congreso han solicitado su censura, moción que ha respaldado el parlamentario Jaime Quito.

Se suma a la iniciativa

El parlamentario arequipeño de la agrupación 'Nueva Constitución', apoyó la moción impulsada por Ruth Luque. Para el legislador, el contenido de los audios debió ser suficiente para desestabilizar al consejo de ministros, por la aparente implicancia en actos de corrupción del premier y el titular del MINJUSDH.

"No es para menos lo acontecido en estos audios, más bien debió generar una crisis de gabinete, debieron haber dado un paso al costado, pero tienen que esperar a que censure, así que hay que censurarlos. Ya para Santiváñez la censura está en camino y este caso Arana, tiene que darse cuando antes", manifestó.

Quito sostiene que se trataría de una vinculación con la organización criminal 'Los Pulpos', y estarían utilizando su cargo para ofrecer beneficios 'desde adentro', lo que es inadmisible. Por tal motivo, está dispuesto a censurar a Arana, quien junto a Santiváñez, "representan" al Gobierno actual.

"Representan claramente lo que es este Gobierno. La incapacidad en resolver los problemas que les corresponde y compete. Pero por otro lado, estar del lado de delincuentes, porque es lo que demostrarían esos audios y aparte, no importarles nada su sector, porque justicia tiene que ver también con seguridad", sentenció.

Audios de Arana y Santiváñez

El último domingo 14 de setiembre en un dominical, se difundieron los presuntos audios de Eduardo Arana y Juan José Santiváñez. En ellos, acuerdan mover de pabellón más cómodo a Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El diablo'. Este policía, se encuentra recluido en el penal 'El Milagro' de la ciudad de Trujillo.

La conversación entre el premier y el actual ministro de Justicia, serían de setiembre del 2024, cuando el primero era titular del MINJUSDH y el segundo del Interior. El diálogo buscaba darle beneficios carcelarios al ex efectivo, que integraba el brazo armado de la agrupación criminal 'Los Pulpos' y que fue condenado a 27 años en 2020.

Así, el congresista Jaime Quito se ha mostrado a favor de la moción de censura contra el premier Eduardo Arana. Su aparente complicidad con Juan José Santiváñez para coordinar beneficios carcelarios para un ex cliente del titular de Justicia, le podría hacer perder su puesto.