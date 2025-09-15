Ruth Luque promueve moción de censura contra el premier Eduardo Arana tras polémicos audios

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, promueve una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, tras polémico audio que lo implicaría en tráfico de influencias. Asimismo, pidió la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

"Moción de censura contra el premier Eduardo Arana. Un primer ministro que ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público que junto a Santivañez han buscado favorecer a un delincuente. No merecen seguir en el cargo. Insto a mis colegas respaldar esta moción", expresó en sus redes sociales.

Noticia en desarrollo...