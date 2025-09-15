RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Por tráfico de influencias

Ruth Luque promueve moción de censura contra el premier Eduardo Arana tras polémicos audios

La congresista Ruth Luque impulsa una moción de censura contra el premier Eduardo Arana, tras difundirse un audio que lo vincularía con Juan José Santiváñez y un presunto caso de tráfico de influencias.

Alistan moción de censura contra Eduardo Arana.
Alistan moción de censura contra Eduardo Arana. (Difusión)

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/09/2025

La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, promueve una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, tras polémico audio que lo implicaría en tráfico de influencias. Asimismo, pidió la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

"Moción de censura contra el premier Eduardo Arana. Un primer ministro que ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público que junto a Santivañez han buscado favorecer a un delincuente. No merecen seguir en el cargo. Insto a mis colegas respaldar esta moción", expresó en sus redes sociales.

 

Noticia en desarrollo...

