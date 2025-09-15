Com. de Fiscalización pedirá facultades investigadoras por audios atribuidos a Santiváñez y Arana: "Tienen que responder"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, se pronunció respecto a los audios atribuidos al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana. A ambos se les vincula por presunto tráfico de influencias. Según indicó, se realizará la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Buscarán programar sesión extraordinaria

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario indicó que pedirán una sesión extraordinaria para investigar los archivos auditivos atribuidos al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el presidente del Consejo de Ministros.

"Precisamente tenemos hoy ´día una sesión ordinaria y en la sesión ordinaria ya tenemos una agenda prestablecida, obviamente no podemos salir de la agenda, pero sí podemos hacer es pedir que se apruebe una sesión extraordinaria para poder ver exclusivamente el tema de los audios que involucrarían al premier Arana y al ministro Santiváñez", dijo a la prensa, este lunes 15 de septiembre.

De tal modo, Vergara indicó que si bien hoy, lunes 15 de septiembre, se llevará a cabo una sesión ordinaria en la Comisión de Fiscalización y no se pueden salir de la agenda ya establecida, lo que sí se puede aprobar es la realización de una sesión extraordinaria para evaluar, de manera exclusiva, los audios vinculados a Eduardo Arana y Juan José Santiváñez.

Confía en que se les otorgue facultades investigadoras

En tal sentido, el parlamentario señaló que también pedirán aprobación de las facultades investigadoras para dicha comisión en el marco del presunto delito de tráfico de influencias. Cabe mencionar que, con respecto a mociones de interpelación, Vergara indicó que su persona suscribirá las que correspondan para que ambas autoridades puedan asistir a declarar sobre el tema ante el Pleno. "Propondremos suscribir la censura", añadió.

"Creo y estoy seguro que la Comisión de Fiscalización va a tener el apoyo que corresponde al día de hoy. Nosotros vamos a promover para que se pueda sancionar a los ministros que no acudan a las sesiones de comisiones", ratificó Vergara.

Según Elvis Vergara, existe una alta probabilidad de que el ministro de Justicia presente "temor" ante la difusión de dichos audios. Es así que indicó que Santiváñez pretendería evitar un "cargamontón". "Igual tiene que responder, todos los funcionarios de todos los niveles tienen que someterse a todas las investigaciones que correspondan", señaló.

Es así como el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, indicó que se realizarán las gestiones correspondientes para que se investiguen los audios vinculados a Santiváñez y Arana. Además, señaló que se podrían promover mociones de interpelación y hasta de censura.