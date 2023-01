Jorge Montoya a congresistas que apoyaron adelanto de elecciones: "Pidan sus licencias y váyanse a sus casas"

28/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya Manrique, instó a los legisladores, que respaldaron el adelanto de elecciones, a abandonar el Parlamento de la República por no defender la "Constitución" y carecer de un perfil "demócrata".

En ese sentido, el representante de RP mencionó que estos colegas deberían solicitar su "licencia sin goce de haber" e instalarse en sus viviendas a esperar el final del presente período parlamentario.

Asimismo, apuntó que los referidos políticos exhibieron una postura populista frente a los pedidos de ciertas facciones de la población.

"Pidan sus licencias y váyanse de una vez a sus casas y esperen sentados las próximas elecciones. Les propongo una opción a los actuales demagogos congresistas que "dicen que el pueblo no los quiere" y que votaron por el adelanto de elecciones. Bueno, envíen su solicitud de licencia sin goce de haber, váyanse a su casa de una vez", escribió en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Montoya Manrique, aseguró que el Congreso no requiere de integrantes "irresponsables" que no defienden férreamente la Carta Magna del Perú. Finalmente, catalogó de "intrusos" a sus colegas, ya que presuntamente intentaron transgredir la Constitución.

"En el Congreso necesitamos personas de bien, que defiendan la Constitución, y que sean verdaderos demócratas que juraron por ella. No queremos enemigos de la democracia, irresponsables que no saben asumir lealmente su juramento o peor aún, no queremos intrusos que utilizando la democracia y no creyendo en ella pretenden desconocerla", sentenció.