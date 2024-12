Jorge Montoya propone salida de la Corte IDH para para debatir pena de muerte: "Es un tema muy serio"

La presidenta Dina Boluarte ha remecido el ambiente político nacional luego de sus recientes declaraciones donde propone aplicar la pena de muerte para los violadores de menores. Estas palaras se dieron a propósito de la muerte de una niña de 12 años de edad en Villa María del Triunfo luego de ser ultrajada aparentemente por un vigilante de la zona.

"Quiero extender mis condolencias a la familia de la menor de 12 años, que fue cruelmente asesinada. Hago un llamado a las autoridades (...) no podemos permitir que este tipo de criminales sigan en las calles (...) no debemos tener contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños y niñas (...) es momento, ante hechos de esta magnitud, (...) abrir debate sobre la pena de muerte para violadores de menores", expresó este último martes 10 de diciembre.

Como era de esperarse, este mensaje ha dado que hablar entre los principales personajes de la política nacional como es el caso de Jorge Montoya. Exitosa conversó con el integrante de Honor y Democracia para conocer su sentir sobre esta propuesta.

El parlamentario aseguró estar totalmente de acuerdo con esta medida y exigió que el primer paso para aplicarlo es que el país salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego debatir los casos específicos a los cuales aplicar esta pena.

"Esto lo planteé hace más de dos años a la señora presidenta, el retiro de la Corte IDH del país y he insistido en eso permanentemente. Mientras no nos retiremos de la corte no vamos a tener libertad jurídica para poder actuar en estos temas. Es importante el retiro de la Corte y en paralelo hacer los debates necesarios para ir teniendo el esquema de que es lo que vamos a tener cuando podamos hacerlo", indicó.