Jorge Nieto descarta vínculo en presuntos actos ilícitos de Susana Villarán: "Yo debería estar fuera de eso"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), estuvo este lunes 23 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo domingo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también exministro de Defensa del gobierno Pedro Pablo Kuczynski, respondió sobre el proceso penal que viene afrontando la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco del caso 'Lava Jato' que la sindica de haber recibido aportes ilícitos de constructoras brasileras para financiar su campaña de no revocatoria, contexto en el cual asegura, no tener responsabilidad alguna.

Reconoce investigación, pero descarta estar en actos de corrupción

Tal como es de conocimiento, el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno enfrenta a la fecha una investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso conocido como 'Las Chalinas Verdes' por presuntamente asesorar la campaña que buscaba evitar la destitución de Villarán en 2013.

Según la teoría fiscal, Nieto Montesinos, junto a otras cinco personas vinculadas a la exburgomaestre de la capital, habrían recibido pagos irregulares de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht. En el caso del exministro, es acusado de haber recibido US$ 129,000.

No obstante, sí reconoció que asesoró a la exalcaldesa, pero cuando empezaba su gestión (2011), además de que nunca recibió remuneración alguna y que dicha imputación fiscal se basa a la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, sin sustento alguno, habiendo sido desmentida en más de una oportunidad.

"Hay una investigación en curso, ya ha avanzado. Las personas que han sido interrogadas sobre las cosas que dijo inicialmente Castro, que ya falleció, y que dieron origen a la investigación, lo han desmentido con mucha claridad, de modo que yo estaría estar fuera eso. Hay un procedimiento, son 10 o 12 personas, tengo que esperar a que todo el procedimiento concluya y finalmente yo creo que el destino de eso será el archivo", expresó a nuestro medio esta mañana.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, indicó que viene siendo investigado por su presunta participación en actos irregulares vinculados a la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. En ese... pic.twitter.com/iFfVRGQCmH — Exitosa Noticias (@exitosape) March 23, 2026

En ese sentido, recordó que levantaron su secreto bancario y de las telecomunicaciones, aclarando que no puso objeción alguna, puntualizando que no se encontró ningún indicio que pueda vincularlo a los presuntos actos de corrupción que persigue el Ministerio Público.

¿Qué haría con la seguridad ciudadana de ser elegido presidente?

Jorge Nieto Montesinos no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. De ser elegido presidente del Perú, aseveró que acabaría con este flagelo en un plazo no mayor de un año, a través de una serie reformas que impulsaría desde el 28 de julio próximo.

"Tiene que ver con reforma de la Policía, tiene que ver con Grupos Especiales que se forman para combatir el crimen. Tiene que ver con medidas económicas para evitar que los pequeños comerciantes caigan en el 'gota a gota' y les demos la opción de acceder a un dinero barato, hoy día no lo tienen", expuso en Exitosa.

Sobre su objetivo de llegar a la Presidencia de la República, recordó que el primer instante en que se sintió capaz de dirigir al país fue en la emergencia por el Fenómeno El Niño Costero del año 2017, porque fue testigo de que si el Estado actúa con rapidez y responsabilidad, la historia de los peruanos puede ser distinta en todo aspecto.

De esta manera, el candidato presidencial no solo descarta tener vínculo con cualquier acto de corrupción, también aclara que cuenta con la capacidad para dirigir la lucha contra contra la inseguridad ciudadana de manera eficaz y en corto plazo.