José Balcázar cuestiona a José Antonio Kast por Escudo Fronterizo Chile-Perú: "Mal aconsejado"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

José María Balcázar, presidente de la República, visitó este viernes 20 de marzo las instalaciones de Exitosa para conversar sobre diversos temas del país. En esta extensa charla, el mandatario fue consultado sobre la polémica medida tomada por Chile acerca de la construcción de un muro fronterizo el cual evite la migración hacia el vecino país del sur.

Kast está mal aconsejado

Como se sabe, el flamante presidente chileno, José Antonio Kast, ordenó el levantamiento de un muro en la frontera entre ambas naciones lo cual prometió desde antes de ser elegido como mandatario. En los últimos días, este plan fue puesto en marcha por lo que el propio jefe de Estado chileno quien visitó la ciudad de Arica para supervisar presencialmente los trabajos.

Respecto a ese tema, José María Balcázar aseguró que no es sensato buscar un conflicto con Kast en el inicio de su gobierno. Además, aseguró que la construcción de este muro está lejos del territorio peruano por lo que no hay ningún motivo para protestar.

"No está en territorio peruano, está lejos de la frontera peruana. Entonces entrar en conflicto con el nuevo presidente Kast no es conveniente y me parece que es una asunto de ellos y mientras no afecte nuestras relaciones haciendo construcciones dentro de nuestro territorio, ahí estamos bien", indicó.

Kast supervisa la construcción de muros y zanjas para frenar la inmigración irregular.

Seguidamente, el presidente de la República dejó en claro que su homólogo de Chile está mal asesorado ya que la implementación de este obstáculo no es una medida concreta para frenar la migración ilegal que se ha dado en los últimos años.

"Está mal aconsejado el presidente porque la idea inicial según nos comentó nuestro canciller que estuvo en la toma de mando, es para estos asuntos de las migraciones masivas de delincuentes venezolanos y colombianos. No hay otro tipo de intención, pero así no se controla", añadió.

Hay que trabajar en conjunto

Por último, el mandatario precisó que lo mejor sería trabajar de la mano entre ambos gobiernos para unificar acciones y evitar que este flagelo continúe afectando a ambas naciones.

"Son fronteras abiertas en cuya virtud se debe trabajar y se ha venido trabajando en eso, pero no se hasta donde pensará el presidente Kast llevar adelante este muro", finalizó.

En resumen, José María Balcázar cuestionó la decisión de José Antonio Kast de ordenar la construcción de un muro fronterizo en la frontera Perú-Chile con la intención de frenar la migración irregular.