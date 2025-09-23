Domingo Pérez tras designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino: "Hay un sistema cooptación de la justicia"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Siguen los enfrentamientos al interior del Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez dejó a entrever su rechazo por el nombramiento del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas al mando del Ministerio Público de forma interina, tras la suspensión por seis meses de la titular actual de la institución, Delia Espinoza Valenzuela.

En declaración a los medios de comunicación, previo a la instalación del juicio oral de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, el también integrante del 'Equipo Especial Lava Jato' recordó las tensas relaciones entre su persona, el fiscal Rafael Vela y el flamante fiscal de la nación.

Exhorta a que los dejen trabajar de manera "independencia y autónoma"

Domingo Pérez advirtió un "sistema cooptación de la justicia" en el país. En esa línea, exhortó a Gálvez Villegas a que tanto a él como al fiscal Rafael Vela los dejen trabajar de manera "independiente y autónoma" en el equipo que investiga los actos de corrupción que involucra a una buena parte de la clase política peruana, los cuales, a su parecer, están más que satisfechos por el reciente nombramiento.

"Cuando investigados, cuando abogados de investigados, de acusados, políticos que están siendo investigados por graves delitos de corrupción como lavado de activos, crimen organizado, saludan la presencia del Dr. Tomás Gálvez en la Fiscalía de la Nación, a nosotros sí nos llama la atención, nos llama también la preocupación. Esperemos que, como lo indicó el Sr. Tomás Gálvez, se pueda respetar la labor que venimos trabajando", comentó.

Tras la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, el fiscal José Domingo Pérez señaló que existe "un sistema cooptación de la justicia". Además, exhortó a independencia en el caso Lava Jato.



En esa línea, no ocultó su "temor" por ser removido en el cargo, esto en referencia a que en Exitosa, el todavía titular de la Fiscalía Suprema de Familia aseguró que, de ser elegido fiscal de la nación "los retiraría de sus puestos inmediatamente".

Oficializan designación de Tomás Gálvez al mando de la Fiscalía de la Nación

A través una resolución publicada este martes 23 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio Público oficializó la designación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la nación interino.

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2958-2025-MP-FN, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas asume de manera interina la Fiscalía de la Nación en mérito al Acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos N.° 097-2025, de fecha 22 de septiembre de 2025, y la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 143-2025-PLENO-JNJ por seis meses o "hasta otra disposición".

Del mismo modo, su puesto como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal será asumido por el fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde y también fue concluida la encargatura de la fiscal adjunta suprema titular Karla Mercedes Zecenarro Monge, en la referida fiscalía.

La crisis institucional en el Ministerio Público parece tener un nuevo episodio, esta vez entre los fiscal del 'Equipo Especial Lava Jato' y el interno fiscal de la nación.