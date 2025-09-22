Expolicía sentenciado vinculado a Juan José Santiváñez fue trasladado a penal de Cajamarca

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo', un expolicía condenado a 27 años de prisión por ser miembro de la organización criminal 'Los Pulpos', fue trasladado del penal El Milagro, en Trujillo, al establecimiento penitenciario de Cajamarca el 12 de agosto.

¿Por qué se dio el traslado?

Salirrosas es vinculado con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por unos audios atribuidos a este último, en donde buscaría favorecerlo cuando era su defensa legal.

Según el comunicado de INPE el traslado se dio mediante la Resolución Directoral N° 336-2025-INPE-ONRCH del 11 de agosto, firmado por el director Regional Norte - Chiclayo, por haber cometido faltas disciplinarias graves que van desde poseer ilegalmente artículos prohibidos de comunicación hasta la agresión verbal y psicológica a personal femenino a cargo de su custodia.

El presidente del INPE, Emilio Paredes Yataco, durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, señaló que en julio del 2025, se le incautaron a Salirrosas tres objetos prohibidos, USB, radio y cargador, razón por la que se dispuso el traslado.

El pronunciamiento del INPE continúa asegurando que el cambio de penales se dio cumpliendo los criterios que establece la Resolución N.° 003-2020-INPE que aprueba la norma que regula el procedimiento para la conducción y traslado de internos a nivel nacional, que según el numeral 6.9 señala:

"Por Seguridad Penitenciaria por comportamientos evidentes o encubiertos sustentados y/o situaciones identificadas que pongan en riesgo, vulneren o hayan vulnerado la seguridad de las personas, instalaciones y/o comunicaciones y/o a la seguridad ciudadana y/o seguridad nacional. Procede para internos procesados o sentenciados"

#INPEinforma | 🔴 Comunicado en relación a la situación jurídica del interno Marcelo Salirrosas. pic.twitter.com/E6vRc3yetS — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 21, 2025

Traslado hacia penal de Cajamarca

INPE aclaró que Marcelo Salirrosas ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca en óptimo estado de salud. Según el protocolo de traslado, el interno tiene derecho a una evaluación médica con el fin de constatar su estado de salud.

Además, según el informe de Paredes Yataco en el Parlamento, se abrió un proceso disciplinario y se ordenó como sanción su aislamiento, conforme con el reglamento penitenciario. Así el presidente del INPE resaltó que el interno no cuenta con beneficios ni privilegios en el sistema.

Por su parte, el comunicado del INPE asegura que el interno no ha denunciado ningún tipo de agresión y tampoco existe algún reporte que de fuera golpeado o presente alguna afectación a su salud en el establecimiento penitenciario.

A través de un comunicado INPE desmintió algún tipo de favorecimiento o beneficio para Marcelo Salirrosas, quien fue trasladado al penal de Cajamarca recientemente.