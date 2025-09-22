RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Niegan favorecimientos

Expolicía sentenciado vinculado a Juan José Santiváñez fue trasladado a penal de Cajamarca

INPE negó algún tipo de favorecimiento o beneficio a Miguel Salirrosas al ser trasladado al penal de Cajamarca por faltas disciplinarias graves. El expolicía cumplirá en dicho lugar su condena de 27 años de prisión.

Salirrosas es trasladado a penal de Cajamarca
Salirrosas es trasladado a penal de Cajamarca (Composición Exitosa)

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 22/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo', un expolicía condenado a 27 años de prisión por ser miembro de la organización criminal 'Los Pulpos', fue trasladado del penal El Milagro, en Trujillo, al establecimiento penitenciario de Cajamarca el 12 de agosto. 

¿Por qué se dio el traslado?

Salirrosas es vinculado con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por unos audios atribuidos a este último, en donde buscaría favorecerlo cuando era su defensa legal. 

Según el comunicado de INPE el traslado se dio mediante la Resolución Directoral N° 336-2025-INPE-ONRCH del 11 de agosto, firmado por el director Regional Norte - Chiclayo, por haber cometido faltas disciplinarias graves que van desde poseer ilegalmente artículos prohibidos de comunicación hasta la agresión verbal y psicológica a personal femenino a cargo de su custodia. 

El presidente del INPE, Emilio Paredes Yataco, durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, señaló que en julio del 2025, se le incautaron a Salirrosas tres objetos prohibidos, USB, radio y cargador, razón por la que se dispuso el traslado. 

El pronunciamiento del INPE continúa asegurando que el cambio de penales se dio cumpliendo los criterios que establece la Resolución N.° 003-2020-INPE  que aprueba la norma que regula el procedimiento para la conducción y traslado de internos a nivel nacional, que según el numeral 6.9 señala: 

Efectivos del INPE interceptaron paquetes con droga que fueron lanzados al interior del penal de Huaraz
Lee también

Efectivos del INPE interceptaron paquetes con droga que fueron lanzados al interior del penal de Huaraz

"Por Seguridad Penitenciaria por comportamientos evidentes o encubiertos sustentados y/o situaciones identificadas que pongan en riesgo, vulneren o hayan vulnerado la seguridad de las personas, instalaciones y/o comunicaciones y/o a la seguridad ciudadana y/o seguridad nacional. Procede para internos procesados o sentenciados"

Traslado hacia penal de Cajamarca

INPE aclaró que Marcelo Salirrosas ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca en óptimo estado de salud. Según el protocolo de traslado, el interno tiene derecho a una evaluación médica con el fin de constatar su estado de salud. 

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino tras suspensión a Delia Espinoza
Lee también

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino tras suspensión a Delia Espinoza

Además, según el informe de Paredes Yataco en el Parlamento, se abrió un proceso disciplinario y se ordenó como sanción su aislamiento, conforme con el reglamento penitenciario. Así el presidente del INPE resaltó que el interno no cuenta con beneficios ni privilegios en el sistema. 

Por su parte, el comunicado del INPE asegura que el interno no ha denunciado ningún tipo de agresión y tampoco existe algún reporte que de fuera golpeado o presente alguna afectación a su salud en el establecimiento penitenciario. 

A través de un comunicado INPE desmintió algún tipo de favorecimiento o beneficio para Marcelo Salirrosas, quien fue trasladado al penal de Cajamarca recientemente. 

'Los Yepes': Dictan 36 meses de prisión preventiva para banda dedica a extorsionar a transportistas del Callao
Lee también

'Los Yepes': Dictan 36 meses de prisión preventiva para banda dedica a extorsionar a transportistas del Callao

Temas relacionados audios expolicía INPE Juan José Santiváñez Miguel Marcelo Salirrosas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA