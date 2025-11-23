José Jerí revela que sí se hizo cirugías, pero aclara que fueron preventivas: "Para evitar tener diabetes"

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

José Jerí no dejó lugar a dudas y reveló que sí se hizo cirugías, pero aclaró que fueron preventivas. Durante su participación en El valor de la verdad, el presidente explicó cómo estas medidas buscan anticiparse a problemas de salud antes de que sean graves.

José Jerí aclara rumores de cirugía

Este domingo 23 de noviembre, José Jerí llegó al famoso sillón rojo de El valor de la verdad, dispuesto a abrirse sobre aspectos poco conocidos de su vida personal. Beto Ortiz, conductor del programa, no tardó en ir directo al grano: " ¿Se hizo una cirugía bariátrica? ".

José Jerí respondió con calma y detalle, explicando que no se trataba de una manga gástrica como muchos pensaban, sino de varios procedimientos pensados para cuidar su salud y prevenir enfermedades graves.

"Lo que tuve que hacer son diferentes procedimientos para evitar tener diabetes... He vivido muchos años con el tema de los topes y he visto amigos que han tenido que tomar medidas más severas, que yo preferí evitar", explicó el mandatario.

El intercambio continuó y Beto Ortiz insistió: "Pero no me respondió si hizo una manga o no". A esto, Jerí precisó: "Bueno, hice varios procedimientos para poder estar en una mejor condición de salud, porque básicamente ese fue el motivo principal".

José Jerí se muestra a favor de la unión civil

Beto Ortiz también le preguntó sobre su posición frente a la unión civil, y el presidente de la República no dudó en dar su postura.

"(Estoy a favor) Lo he dicho y lo he sustentado en algún momento... no tengo principios religiosos, pero tampoco puedo ser ajeno a la realidad de las personas, cómo quieren demostrar sus afectos. Yo respeto, voy con ellos", expresó José Jerí.

El presidente apoyó el derecho de las parejas del mismo sexo a formalizar su relación, pero también dejó claro sus límites respecto a la adopción.

"Yo estoy de acuerdo en que las personas tienen ese derecho (unión civil) si es lo que ellos consideran, porque es producto de su decisión. Pero no apoyaría, por ejemplo, que puedan adoptar", dijo.

Jerí aclaró que su posición no pasa por un tema de rechazo, sino de gradualidad en los cambios: "No porque considere que sea una amenaza. Todo en la sociedad tiene que ser paulatino".

José Jerí explicó que sí se hizo cirugías, pero solo como medida preventiva, y aprovechó para reiterar que apoya la unión civil entre parejas del mismo sexo, aunque no la adopción.