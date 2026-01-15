José Jerí se reunió con el secretario general de la OEA para fortalecer la cooperación técnica y la transparencia electoral en el país

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí Oré, se reunió este jueves 14 de enero con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, quien en las últimas horas arribó al país para suscribir el acuerdo que garantiza el despliegue de la misión de observación electoral de su ente para las elecciones generales.

Como se recuerda, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció el lunes 13 de enero, que seis organismos internacionales desplegarán sus equipos en los comicios del 12 de abril, a fin de garantizar la absoluta transparencia de la jornada electoral que definirá a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años.

¡Perú firme en el sistema interamericano! 🗳️ El presidente José Jerí se reunió con el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica y la transparencia electoral en el país.



Supervisión de alto nivel en las elecciones

De acuerdo con lo señalado por la Presidencia de la República, el mandatario del Perú dio a conocer el compromiso del Perú de trabajar de manera estrecha con las instituciones internacionales en contextos como el que vive actualmente el país.

Asimismo, resaltó el interés peruano en la cooperación técnica en materia de delincuencia organizada transnacional, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de capacidades de las entidades del Estado en el marco de la lucha contra la delincuencia decretada por el Gobierno.

Además, subrayó que el Perú es un actor relevante en el Sistema Interamericano y promueve "un sistema más sólido, más técnico, más previsible y legítimo, que proteja los derechos humanos sin posicionamientos ideológicos".

En ese sentido, expresó la voluntad de seguir cooperando con los órganos competentes - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -, con un enfoque técnico, jurídico y despolitizado.

Vale destacar que, también estarán presentes en la jornada democrática de nuestro país la Unión Europea (UE), Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Situación de los peruanos en el exterior

En la previa el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que a través de un esfuerzo coordinado con las instituciones del sistema electoral y las autoridades de los países anfitriones, estimó que se instalarán de cerca de 4 000 mesas de sufragio para los más de 1 210 813 peruanos habilitados para votar en el exterior.

"Esto es una tarea de carácter logístico bastante importante, porque no es solo alquilar el local, hay que acondicionarlo, hay que pedir ayuda de voluntarios, hay que sacar los permisos policiales, sanitarios, etcétera y hay que fundir cuáles son los locales para que nuestros compatriotas puedan acercarse", destacó.

Detalló, además, que las oficinas consulares se encuentran en la fase final de contratación de locales de votación. Para ello, precisó que en América pueden votar 757 697 peruanos, 403 388 connacionales en Europa, 41 413 en el continente asiático, 7 918 nacionales en Oceanía y 397 ciudadanos en África.

Del mismo modo, las oficinas consulares que concentran la mayor cantidad de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto son las de Buenos Aires (115 097), Santiago (113 887), Madrid (105 493), Barcelona (79 606), Milán (64 623), Paterson (63 799), Miami (55 530), Nueva York (47 896) y Los Ángeles (40 180).

Desde el Gobierno aseguran que facilitarán el trabajo de todas las misiones, a fin de que la jornada sea lo más transparente posible.