José Jerí califica plan de seguridad actual como de "escritorio y lejano a la realidad"

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí, se refirió al plan de seguridad actual de manera crítica y señaló que es de "escritorio y lejano a la realidad" por lo que no sirve. En ese sentido, hizo un llamado al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al comandante general de la Policía Nacional del Perú Óscar Arriola a derogar las normas necesarias para hacer un cambio.

Equipan a la PNP

El mandatario entregó a la PNP, junto a su titular del Interior, chalecos y armas, en medio de la ola de criminalidad que enfrenta nuestro país y con el fin de equipar a las fuerzas del orden para que combatan y continúen con la lucha.

Durante la actividad, Jerí anunció el fortalecimiento operativo de la PNP a través de nuevas adquisiciones y medidas urgentes. Además, criticó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, calificándolo de ineficiente por ser "de escritorio" y no responder a la realidad de nuestro país. Por ello, exhortó a Tiburcio a evaluarlo para derogarlo.

"Tenemos un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, un plan, a mi criterio, de escritorio y lejano a la realidad, y que en la práctica no nos sirve. Es una crítica que hice hace algunos meses y hoy desde el Gobierno la vuelvo a realizar y por eso señor ministro debemos dejar de tener planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy con visión de futuro", instó.

Jerí agradeció la colaboración de la República Popular de China, cuya embajada donó chalecos antibalas fortaleciendo los lazos bilaterales y contribuyendo a la lucha contra la delincuencia. El aporte se da en el día 15 del estado de emergencia en Lima y Callao.

Shock para desburocratizar la economía

En la inauguración del 63° edición del CADE empresarial, el presidente de la República, José Jerí, estuvo a cargo del discurso de apertura, dando un importante anuncio. Se aplicará un shock que servirá para desburocratizar e impulsar la economía del Perú, además de una inversión millonaria en seguridad ciudadana, entre otros aspectos.

"Necesitamos eliminar trabas, acelerar procesos y que se fomente la inversión en forma responsable. Por eso es que estamos elaborando una serie de medidas, un shock de desburocratización que simplificará los trámites, reducirá los tiempos y dinamizará los sectores productivos", señaló el presidente interino.

Es en medio de estos anuncios que, el presidente José Jerí criticó el Plan de Seguridad Nacional actual, indicando que no responde a la situación actual y viene a se de escritorio, por lo que pidió que se evalúe para quedarse con lo mejor y derogar lo que no apoye en la lucha contra la criminalidad.