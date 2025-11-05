Martín Vizcarra: Subcomisión aprueba informe final que acusa al expresidente por delito de concusión

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final de la denuncia constitucional acumulada que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el presunto delito de concusión. Ello, por el caso vacuna contra el COVID-19.

Denuncias constitucionales

Se trata de una denuncia acumulada por la 086, presentada por Yvan Quispe; la 195, formulada por los excongresistas Manuel Merino, Leonardo Inga y Luis Roel Alva; y la 265, realizada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

El congresista de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, afirmó en el informe que se le imputa al exmandatario haber abusado de su cargo para inducir al investigador principal de la vacuna candidata Sinopharm para que entregue dosis en su beneficio personal y el de su entorno cercano.

En cuanto a Mazzetti, se le atribuyó haber inducido a otro de los investigadores del mismo equipo, la entrega de varias dosis para ella y su entorno.

Con 11 votos a favor, 1 con reserva, dos en contra y 1 abstención se aprobó el informe final. Por lo tanto, el caso deberá pasar a la Comisión Permanente, que deberá nombrar una subcomisión acusadora, con la finalidad de sustentar y formular la acusación ante el Pleno del Legislativo.

Otros casos en sesión

En la misma sesión, la Subcomisión aprobó otros don informe de calificación. El primero de estos, responde a la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana en contra de la congresista María Córdova Lobatón, por el presunto delito de peculado doloso por utilización.

El documento declaró la denuncia improcedente, pues no satisface el criterio material de procedencia establecido en el Reglamento del Congreso, y fue aprobado con 14 votos a favor.

El segundo informe es una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza, contra la congresista Hilda Portero López, por el presunto delito de concusión. Se le acusa de haber inducido a trabajadores a entregar dinero para comparar sillas de ruedas para su labor social. El informe concluyó que es una denuncia improcedente y fue aprobado con 14 votos.

Es así, como se aprobó el informe final contra Martín Vizcarra y su exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el caso de la vacuna contra el COVID-19, aprobándose por el presunto delito de concusión.