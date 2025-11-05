Cámara del Congreso fue usado en mitin de Fuerza Popular: Presidente de Comisión de Fiscalización pide información

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, solicitó información detallada sobre el uso de una cámara del Legislativo en el mitin donde se presentó la lista de precandidatos presidenciales de Fuerza Popular, en Trujillo.

Solicitan descargos

A través de un documento enviado al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, pidió un informe sobre la identificación de la cámara de video, nombre del funcionario que custodió el dispositivo, área a la que pertenece y nombre del responsable que autorizó su traslado hacia Trujillo.

"Al respecto, solicito se sirva brindar información detallada sobre la identificación de la cámara de video, nombre del funcionario que se encontraba en su custodia, área a la que pertenece, nombre del responsable que autorizó su traslado a la ciudad de Trujillo; asimismo, nos informe sobre las acciones desarrolladas a fin de determinar responsabilidades administrativas y/o penales a que dieran lugar", pidió.

La solicitud se da en concordancia en lo establecido con el artículo 69 del Reglamento del Congreso de la República, en amparo del artículo 96 de la Constitución.

Solicitan informe por cámara en mitin de Fuerza Popular

Buscan censurar a Rospigliosi

La congresista Ruth Luque presentó una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente y actual presidente encargado del Congreso de la República.

El pedido se sustenta en que Rospigliosi no habría asumido responsabilidad política por el uso de una cámara del Parlamento durante un mitin de Keiko Fujimori, donde la lideresa de Fuerza Popular anunció su precandidatura presidencial.

Ruth Luque argumenta que la actuación de Rospigliosi "no garantiza el respeto irrestricto al principio de neutralidad electoral", pues el uso de un equipo del Congreso en un evento partidario representa un conflicto de intereses, al pertenecer el vicepresidente a la misma agrupación política beneficiada.

Para la legisladora, el hecho compromete la imagen del Congreso y pone en duda la independencia que debe mantener frente a los partidos. La moción recuerda que el principio de neutralidad electoral es un deber que rige a todas las autoridades del Estado durante los procesos electorales, y que su vulneración puede afectar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Además, el documento enfatiza que la bancada Fuerza Popular había prometido no buscar beneficios políticos durante la actual crisis institucional, compromiso que, según la moción, Rospigliosi estaría incumpliendo al no deslindar de los actos ocurridos.

Es en este contexto que, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, solicitó información por la cámara del Parlamento usada en un mitin de Fuerza Popular.