José Jerí lamentó postergación de compra de aviones F-16: "Compromete nuestras relaciones con EE.UU."

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, visitó los estudios de Exitosa este viernes 17 de abril para dar un anuncio que ha conmocionado al país. El mandatario indicó que su gestión ha decidido poner en pausa la compra de aviones F-16 al gobierno de los Estados Unidos a pesar de que las negociaciones estaban más que avanzadas.

José Jerí lamentó postergación de compra de F-16

Como era de esperarse, esta postura ha generado rechazo en diversos personajes políticos como fue el caso de José Jerí. El exjefe de Estado fue el principal impulsor de esta adquisición asegurando que el país necesita renovar su flota aérea para asegurar las defensas de las fronteras.

Ahora, el congresista utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre esta situación. En primer lugar, el parlamentario de Somos Perú consideró que esta la postura de postergar la compra de dichas naves militares ya que esto compromete la diplomacia que se mantiene con el país norteamericano.

"Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años", inició.

En esa misma línea, Jerí Oré aseguró entender que el gobierno tenga otras prioridades que atender. Sin embargo, lo que no logra entender es la razón de que este anuncio se hiciera el mismo día que se realizaría la firma simbólica de la compra lo que, según indicó, representa un falta de respeto a la nación estadounidense.

Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años.



Sabemos que existen prioridades y múltiples... — José Jerí (@josejeriore) April 18, 2026

"Sabemos que existen prioridades y múltiples necesidades en el país, pero si la decisión del actual gobierno era postergar o cancelar el proceso de compra hasta el próximo gobierno, ello no debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato; ello no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico", agregó.

La invita a la reflexión

Finalmente, el exmandatario le pidió reflexionar al actual jefe de Estado para que pueda analizar la decisión tomada pensando en el bienestar de la nación y en sus intereses comerciales y diplomáticos a futuro.

"Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país; de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial", finalizó.

En resumen, José Jerí lamentó la postergación de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos anunciada por José María Balcázar calificando la decisión de peligrosa e irresponsable.