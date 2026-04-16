José Jerí a favor de dar voto de confianza al gabinete Arroyo: "Otros ministros distraerían la atención"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocas horas del pedido de voto de confianza del gabinete de Luis Arroyo ante el Pleno del Congreso, el expresidente de la República y actual congresista, José Jerí, aseguró que los parlamentarios deben otorgarlo y priorizar la compleja coyuntura electoral.

Jerí confirma que otorgará voto de confianza a gabinete Arroyo

Este jueves 16 de abril a las 10 a.m., el Gabinete Ministerial del presidente interino José María Balcázar acudirá al Parlamento para exponer las principales políticas de su plan de gobierno de transición, en busca del respaldo legislativo.

Para que el Consejo de Ministros, que juramentó el pasado 17 de marzo a raíz de la renuncia de la expremier Denisse Miralles, obtenga la confianza y pueda continuar en funciones, se requiere un mínimo de 66 votos a favor.

En ese sentido, Jerí Oré, de la bancada de Somos Perú, manifestó su postura a favor del respaldo al grupo presidido por el premier Luis Arroyo Sánchez, pues considera que "la atención del país" debería enfocarse en las Elecciones 2026 y el proceso electoral que aun no culmina.

Hoy debemos dar el voto de confianza al gabinete del presidente Balcázar. La atención del país debe estar en terminar el conteo y la organización de la 2da vuelta en mejores condiciones a las actuales. Otro gabinete, otros ministros podría distraer la atención en horas claves. — José Jerí (@josejeriore) April 16, 2026

"Hoy debemos dar el voto de confianza al gabinete del presidente Balcázar. La atención del país debe estar en terminar el conteo y la organización de la segunda vuelta en mejores condiciones a las actuales", escribió Jerí.

El también expresidente del Congreso señaló que, de no otorgar la confianza, "otro gabinete, otros ministros, podría distraer la atención en horas claves".

Ejecutivo busca consenso mediante reuniones con bancadas

A día de hoy, este gabinete lleva exactamente 30 días al mando y, en las últimas horas, Arroyo ha intensificado las reuniones con las diferentes bancadas parlamentarias para explicar su plan de trabajo y conseguir su aprobación este jueves.

En una reunión estratégica clave este miércoles 15 de abril, el jefe de gabinete presentó ante la bancada de Somos Perú los pilares de su gestión.

La intención del Ejecutivo viene siendo demostrar que existe una hoja de ruta clara, a pesar del corto tiempo en el cargo. Por ello, el apoyo técnico de los ministros presentes fue vital para absolver las dudas de los parlamentarios sobre presupuesto y ejecución.

"El objetivo es optimizar los servicios de salud y la conectividad en beneficio de la población", manifestó Arroyo Sánchez. Esta declaración subraya el compromiso del gabinete por atender las necesidades básicas de los ciudadanos antes de su presentación ante el Pleno.

El congresista y expresidente de la República, José Jerí, aseguró que el Congreso debe dar el voto de confianza al gabinete de José Balcázar