José Jerí reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela: "Debe asumir funciones"

En medio del contexto que se vive en Venezuela tras la captura del exdictador chavista, Nicolás Maduro, y el anuncio de Donald Trump asegurando que Estados Unidos gobernará el país latinoamericano, el presidente José Jerí consideró que el presidente electo, Edmundo González, deberá asumir el cargo tras estabilizarse la situación.

Apoya medida de EE. UU.

Durante una visita a la casa del alcalde de Carabayllo, por haber sufrido un quinto atentado en su vivienda, el mandatario fue consultado por la situación en Venezuela y su futuro político.

"Hay un presidente que ha sido electo el año pasado en Venezuela, entonces él es la persona que legítimamente debe asumir funciones una vez que se regularice el orden todavía ciertamente alterado", señaló.

Respecto a las acciones tomadas por Estados Unidos al bombardear Venezuela para lograr la captura de Nicolás Maduro y las advertencias dadas por el presidente estadounidense Donald Trump a presidentes de México y Colombia, el mandatario fue consultado y decidió brindar su punto de vista.

"Lo cierto es que ha habido un régimen dictatorial en Venezuela que muchos países han permitido, han abalado y muchos políticos locales lo siguen abalando y para nosotros es una decisión que, finalmente se tuvo que tomar y ahora, una vez que pasó lo que ha sucedido, evidentemente tiene que recuperarse el orden constitucional con los venezolanos", mencionó.

Asimismo, en el marco de la pronta visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, informó que ante lo sucedido en Venezuela y el posible retorno de migrantes a su país, se implementará una corredor humanitario.

"Parte de la agenda que tenemos con el presidente de Chile que nos visita este miércoles, es el tema de un posible corredor humanitario Chile - Perú y Ecuador, para que puedan volver satisfactoriamente a Venezuela", informó.

José Jerí anunció la ampliación del estado de emergencia

El jefe de Estado resaltó que el estado de emergencia implementado en su Gobierno, viene dando resultados positivos.

"Según cifras preliminares que hemos podido escuchar el día de hoy de parte del ministro de Justicia, hay indicadores que en cierta medida han disminuido pero que en los próximos días, previa validación adicional que vamos a realizar y vamos a poder presentarlas en el marco de la presentación del Plan nacional de seguridad ciudadana", declaró.

Es en ese sentido que consideró que la medida adoptada por su Gobierno, y que ha sido tomada por gestiones, anteriores, tiene actualmente éxito, por lo que planea ampliarla el tiempo que le queda en la gestión.

Es en ese contexto que el mandatario consideró que Edmundo Gonzáles debe dirigir Venezuela cuando la situación en el país se estabilice.