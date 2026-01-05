José Jerí reafirma respeto a la separación e independencia de poderes: "Pilar fundamental de una democracia"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 5 de enero, se llevó a cabo la apertura del Año Judicial 2026 el cual se realizó en el Palacio de Justicia en el cercado de Lima. A este evento acudieron las principales autoridades del país como el propio presidente de la República, José Jerí.

Además, estuvo presente el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, entre otros. Durante la ceremonia, el jefe de Estado brindó un discurso el cual dejó que hablar en diversos puntos.

José Jerí respetará la independencia de poderes

En primer lugar, José Jerí se refirió a la separación e independencia de todos los poderes del Estado durante los siete meses de gestión que le quedan. El presidente dejó en claro que respetará estos aspectos ya que son la base fundamental de una nación que se rige bajo la democracia.

"En esta ceremonia, reafirmamos además nuestro absoluto respeto a la separación e independencia de poderes, pilar fundamental de una democracia saludable. Entendemos con claridad que la autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y listas para proteger los derechos de los ciudadanos", inició.

En esa misma línea, el jefe de Estado indicó que tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial tendrán un enemigo en común en el 2026 como la delincuencia y el crimen organizado por lo que deberán trabajar de la mano para erradicar este flagelo.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, abrió el Año Judicial 2026 con presencia del mandatario José Jerí.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/hjEVev31Fu — Exitosa Noticias (@exitosape) January 5, 2026

"En este nuevo Año Judicial tenemos el reto conjunto de de enfrentar el enemigo común que es la delincuencia y el crimen organizado, nos toca trabajar de la mano todos los poderes, sin titubeos ni demoras para edificar un país mucho más seguro del que hemos encontrado, donde quienes cometen delitos terminen siempre en las cárceles", agregó.

Promete paz

Por último, el mandatario aseguró que utilizarán todas las herramientas que les otorgue la ley para conseguir la ansiada paz que tanto anhelan.

"No hay espacio para vacilaciones al amparo de la ley y con el brazo firme de los operativos y la inteligencia policial y militar llevaremos a nuestro país por el camino de la seguridad y paz social", agregó.

En resumen, el presidente de la República interino, José Jerí, aseguró que respetará la separación e independencia de poderes hasta el final de su gestión en julio del 2026. Estas declaraciones las brindó durante la apertura del Año Judicial 2026.