Janet Tello reitera independencia del Poder Judicial: "Los jueces nunca serán herramientas de impunidad"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, resaltó que el poder del Estado que lidera es totalmente independiente y los jueces no son usados como una herramienta de impunidad ni de persecución.

Inicia un nuevo año judicial

Durante la ceremonia del nuevo año judicial 2026, la titular de la institución puntualizó que el Poder Judicial no es "apéndice" de ningún poder político o económico, por lo que es plenamente independiente.

"Nuestro mensaje es simple y categórico: el Poder Judicial no es un apéndice de ningún poder político, económico o fáctico (...), es un poder del Estado y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas", aseguró.

En ese sentido, Tello resaltó que los magistrados solo se encuentran "sometidos a la Constitución y a la ley" y subrayó que cada intento de ejercer presión, interferir y deslegitimar mediáticamente a la institución para influir en las decisiones de los colegiado "fue respondido con altura, pero con pronunciamientos claros y firmes".

Pese a todo lo antes mencionado, sostuvo que la autonomía e independencia del Poder Judicial si han sido resquebrajados en ocasiones, ello por medio de fallos del Tribunal Constitucional que ha anulado resoluciones judiciales.

No obstante, optó por no referirse a un caso en particular remarcó que ninguna autoridad por mandato en la Constitución "puede válidamente suspender resoluciones expedidas en procesos judiciales en trámite". Sin embargo, alertó que hacerlo constituye "un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial".

#Ahora. Janet Tello Gilardi, afirma de manera enfática que Poder Judicial nunca se someterá a los intentos de interferencia, ni permitirá que en el Perú reine la impunidad. Siga por: https://t.co/wBKLV2ilZG pic.twitter.com/n0iHVZhkbo — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 5, 2026

José Jerí respetará la independencia de poderes

El presidente José Jerí se refirió a la separación e independencia de todos los poderes del Estado durante los siete meses de gestión que le quedan. El presidente dejó en claro que respetará estos aspectos ya que son la base fundamental de una nación que se rige bajo la democracia.

"En esta ceremonia, reafirmamos además nuestro absoluto respeto a la separación e independencia de poderes, pilar fundamental de una democracia saludable. Entendemos con claridad que la autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y listas para proteger los derechos de los ciudadanos", inició.

En esa misma línea, el jefe de Estado indicó que tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial tendrán un enemigo en común en el 2026 como la delincuencia y el crimen organizado por lo que deberán trabajar de la mano para erradicar este flagelo.

Es en esa misma línea que la presidenta del Poder Judicial aseguró que la institución que lidera es totalmente independiente y ningún juez es una herramienta de persecución o impunidad.