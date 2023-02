28/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado Javier Adrianzén solicitó que la Fiscalía de la Nación abra investigación preliminar y requiera el impedimento de salida del país en contra del presidente del Congreso, José Williams, ello en el marco de la denuncia penal que presentó contra dicho titular por el buffet en el Parlamento.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el letrado dijo que las autoridades deberán investigar a Williams Zapata, al contratista Marko Polo y "también a los que resulten responsables, a lo largo de la investigación penal por delito de colusión en agravio del Estado".

"Invoco a la fiscal de la Nación, la doctora (Patricia) Benavides, que abra investigación preliminar contra José Daniel Williams Zapata y contra el ciudadano que es el que ha ganado este contrato, es decir el señor Marko Rafael Polo Castillo, gerente general de Polo & Sons's International Poli-Service, y contra los que resulten responsables", declaró en nuestro medio.

"No solamente eso, pido a la fiscal de la Nación que pida al juez el impedimento de salida del país, para que estos señores se garantice su presencia en el Perú a lo largo de la investigación", agregó.

Según indicó Adrianzén Carreño, el titular del Poder Legislativo podría recibir una pena de cárcel "no menor de tres años, ni mayor de seis años"; así como también, ser inhabilitado para asumir cargo público "por el tiempo máximo de la pena".

"Despilfarro de millones"

El abogado dijo que la razón por la que ha presentado la mencionada denuncia es porque siente indignación ante el gasto que se realizaba para otorgarle un buffet a los congresistas.

"(Me motivó) la indignación, la vergüenza, ante el despilfarro de millones de soles de los impuestos de los peruanos en un buffet para congresistas con 5% de aprobación", expresó.

En esa línea, resaltó que en el Perú hay una gran cantidad de universitarios de instituciones públicas, también comedores populares, que no gozan de los mismos beneficios que los legisladores.

"Hay miles de estudiantes universitarios, en universidades públicas, que en su comedor universitario, con charola a la mano, no tienen ese buffet. Hay comedores populares que con las justas comen pescuezo. Sin embargo, otros, de nuestros impuestos concertan para perjudicar millones al Estado, no lo digo yo, sino la adenda del contrato firmado por el Congreso con una empresa", indicó.

José Williams tiene "dominio del hecho"

Javier Adrianzén dijo que el presidente del Parlamento concurre en el mencionado delito porque es un funcionario público que tiene "dominio del hecho".

"Concurre en delito el ciudadano Williams Zapata por cuanto él es funcionario público [...] es un funcionario público que tiene dominio del hecho, porque es presidente del Congreso y toda la documentación la firma él", precisó.

Tras ello, recalcó que el titular del Legislativo es quien firma, "como representante legal de una decisión pública", los contratos, resoluciones y adendas. De igual manera, aseguró que hubo "una defraudación millonaria" porque el precio de un buffet se elevó súbitamente "en más de cinco veces".

"Él no puede decir 'soy presidente del Congreso, pero no sé nada, por lo tanto soy inocente', no. Ojalá lo diga, para que coma paila al lado de Vladimiro Montesinos [...] porque aquí estaría configurando, cometiendo el artículo 384 del Código Penal, que expresa el delito de colusión simple y colusión agravada", agregó.

¿Tiene motivaciones políticas?

Manuel Rosas recordó que el entrevistado que fue candidato al Congreso de la República por Acción Popular; ante ello, le consultó si la presente denuncia respondería a alguna motivación política, hecho que descartó Adrianzén.

"No tengo ninguna motivación política porque he renunciado el año pasado, ante el Jurado Nacional de Elecciones, al partido Acción Popular y cualquier ciudadano puede verificarlo en la página web del mismo [...] creo que acá es una indignación nacional, que cualquier ciudadano con partido, o sin partido incluso, se da cuenta", detalló.

El letrado dijo que, en este caso, hay responsabilidades porque "esa concertación ha causado un perjuicio económico al Estado". "La gran mayoría de peruanos se siente indignado", añadió.

Mira la entrevista completa