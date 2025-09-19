Andrés Hurtado: Inpe niega libertad a 'Chibolín' y continuará enfrentando prisión preventiva

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través de un comunicado compartido en la cuenta oficial del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) informó a la opinión pública que el exconductor de televisión, Andrés Hurtado, seguirá cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Lurigancho por presentar con un proceso pendiente que impide su liberación.

Andrés Hurtado continuará en prisión

El INPE se pronunció durante la mañana de este viernes luego que el Poder Judicial ordenara la inmediata liberación de Andrés Hurtado 'Chibolín' por haber cumplido el vencimiento de plazo de prisión preventiva por el caso 'Migraciones'.

Luego que la Subdirección de Registro Penitenciario del INPE detectara que 'Chibolín' cuenta con otro proceso en paralelo por el caso 'oro', el instituto determinó que Andrés Hurtado no podría ser liberado del penal de Lurigancho.

"Luego de la revisión que realiza la Subdirección de Registro Penitenciario del INPE se detectó que Hurtado Grados presenta un proceso pendiente con mandato de detención dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por el delito de cohecho pasivo específico".

Andrés Hurtado cuenta con dos pedidos de prisión preventiva: 18 meses impuestos por la investigación que involucra a la fiscal superior Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei, calificado como caso 'Oro-Siucho'; y 9 meses de prisión preventiva por el caso 'Migraciones' cuyo plazo venció ayer 18 de setiembre.

Chibolín cuenta con prisión preventiva hasta marzo de 2026

Por seguir enfrentando el primer pedido de prisión preventiva impuesta desde mitad de setiembre del 2024, "no procede ejecutar la orden de excarcelación", señaló el INPE. Esta medida cautelar fue dispuesta por el juez Juan Carlos Checkley desde el 19 de setiembre de 2024 hasta el 18 de marzo de 2026.

Pedido de 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado

El titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria justificó la decisión de prisión preventiva contra Hurtado por no contar con arraigo familiar ni domiciliario que podría interferir a la investigación e incentivar un peligro de fuga en 'Chibolín'.

Desde su prisión preventiva, la defensa legal de Andrés Hurtado ha buscado anular esta prisión preventiva en dos ocasiones alegando tener arraigo familiar y laboral, sin contar con éxito en ninguna de sus apelaciones. Al mismo tiempo, presentaron un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional con el fin de eliminar la prisión preventiva y llevar el proceso "sin peligro de fuga".

Hasta el 18 de marzo de 2026, el expresentador de televisión seguirá contando con prisión preventiva por la investigación de incautación de oro que lo vinculan en un posible cohecho pasivo.