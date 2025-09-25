Eduardo Arana sobre nuevo apoyo a Petroperú: "No se va a invertir un solo sol para pagar algo adicional"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El pasado 21 de septiembre, el Diario El Peruano publicó la Resolución Ministerial N° 447-2025-EF/52, firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, la cual autorizaba a realizar la transferencia del nuevo 'bono salvavidas' a Petroperú que supera los 287 millones de dólares.

Esta inyección económica busca salvaguardar las operaciones de la cuestionada empresa estatal y solventar las compras de combustibles, el pago de planillas y otros gastos corrientes que no ha podido cubrir en los últimos meses.

"El monto aprobado asciende a 287 millones 336.211 dólares, más los intereses generados hasta el momento de la colocación, y la negociación de los bonos será completamente libre", señala el documento.

Eduardo Arana respalda nueva ayuda a Petroperú

Como era de esperarse, esta nueva transferencia hacia las arcas de Petroperú directamente del dinero del Estado peruano, genero diversas críticas de ciertos sectores que han exigido en más de una oportunidad que esta compañía estatal sea privatizada ya que solo representa un gasto a todos los peruanos.

Pese a estos cuestionamientos, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, respaldó este nuevo 'bono salvavidas' asegurando que es parte de un compromiso ya asumido por el actual gobierno para dicha empresa. Eso sí, el premier dejó en claro que esta inyección económica será solo para los gastos de trabajo y no para cualquier otro cumplimiento adicional que tengan.

"Lo que se viene difundiendo en los medios es justamente parte de lo que como gobierno ya habíamos asumido, es decir, apoyar a Petroperú en los gastos de capital, es decir en los gastos que corresponda en la compra de bienes o combustibles que además van a ser recuperados. No se va a invertir un solo sol para pagar algo adicional que no corresponda a gastos de trabajo", precisó.

Piden que el presidente de Petroperú y titular del MEF respondan

A propósito de este tema, el congresista Wilson Soto reveló que ha presentado un oficio ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso para citar al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y al presidente de Petroperú para que respondan por el nuevo aporte.

"Hoy por la tarde ingresé el oficio 178 dirigido al presidente de la Comisión de Energía y Minas, al congresista Víctor Cutipa, para que convoque para la próxima sesión el día martes, al ministro de Economía y al presidente de Petroperú. Mi pedido busca que ambas autoridades informen sobre la situación económica de la empresa y la emisión de bonos", indicó.

De esta manera, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, respaldó el nuevo apoyo económico a Petroperú señalando que es un compromiso ya asumido por el gobierno de Dina Boluarte.