Keiko destaca logros del gobierno de Alberto Fujimori en materia económica, pero admite: "También critico sus errores"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, en entrevista exclusiva con Exitosa, destacó los logros económicos del gobierno de su padre, Alberto Fujimori; sin embargo, aprovechó en también cuestionar los errores en su gestión.

Keiko Fujimori sobre el gobierno de Alberto Fujimori

De cara a las elecciones generales que se desarrollarán estes 12 de abril, una de las candidatas a la Presidencia, Keiko Fujimori, llegó al programa 'Hablemos Claro' para dar a conocer sus principales propuestas. Al inicio de la entrevista, la lideresa de Fuerza Popular aprovechó el momento para cuestionar a los expresidentes que, según ella, durante los últimos 25 años, le han atribuido la inestabilidad del país.

"Me han querido echar la culpa a mí. (...) Los presidentes han sido otros y, es por eso, que hoy lo que pido es la oportunidad de serlo", expresó, para seguidamente, indicar que "tendrá mano dura contra la delincuencia", construirá más cárceles y empoderará a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Respecto a la materia económica en el país, Keiko Fujimori recordó las bases que se sentaron en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, en los años 90: la economía social de mercado. La candidata no solo reconoció las estrategias de su padre, sino que también reconoció que hubieron "errores" en su gestión.

"Las bases que sentó Alberto Fujimori; por su puesto, también critico sus errores. En estas bases en la economía social de mercado y tener un Banco Central de Reserva (BCR) autónomo e independiente, a diferencia de la izquierda,(...) tenemos que defender su autonomía para garantizar una inflación baja en nuestro país", precisó en un inicio.

Propuestas de Keiko Fujimori en materia económica

La candidata presidencial de Fuerza Popular también destacó la importancia de mantener la autonomía del BCR como pilar fundamental para controlar la inflación y asegurar la estabilidad financiera.

Asimismo, la hija de Alberto Fujimori precisó que su propuesta enfatiza una economía social de mercado que fomente la competitividad exterior sin que el Estado descuide la protección de los sectores más vulnerables, como el pequeño agricultor.

¿Keiko postulará por quinta vez si no gana el 12 de abril?

Finalmente, Keiko Fujimori sostuvo que reconocerá los resultados de las elecciones del 12 de abril del 2026. Asimismo, enfatizó que actuó de la misma manera en los comicios del 2016 y 2021, cuando se enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

Al ser consultada de si volvería a postular una quinta vez en caso no obtenga una victoria en estos comicios, la candidata presidencial sostuvo que "la respuesta la tiene los ciudadanos" y que ella sea cual sea el resultado seguirá con su compromiso con la formación de jóvenes en la política.

Es así como en Exitosa, Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, reflexionó sobre los cimientos económicos establecidos durante el gobierno de su padre, pero también reconoció que existieron equivocaciones en su gestión en los años 90.