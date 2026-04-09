Keiko propone jueces sin rostro y salir de la Corte IDH para luchar contra la criminalidad: "Tiene que haber un cambio"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori visitó los estudios de Exitosa este jueves 9 de abril a pocos días para que se lleve a cabo las elecciones generales 2026. En este diálogo con Nicolás Lúcar, la candidata por Fuerza Popular aseguró que un eventual gobierno suyo tendrá mano dura para luchar contra la ola criminal que vive el país.

Jueces sin rostro y salir de la Corte IDH

Según precisó, tiene que haber un cambio radical en el manejo del gobierno por lo que una de sus principales propuestas será el regreso de los jueces sin rostro y la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En primer lugar, Keiko Fujimori aseguró que cuenta con el equipo capaz de tomar acciones contundentes contra la inseguridad que atraviesa el país. En ese momento indicó que el Perú saldría de esta corte internacional la cual ha sido criticada en repetidas ocasiones.

Además, la lideresa del partido naranja indicó que se tiene que se recuperar el orden en los penales del país por lo daría la indicación de que los presos trabajen para poder tener acceso a alimentos.

"Yo creo que tiene que haber un cambio en la decisión de enfrentar esto y en nuestro caso nosotros tenemos un gran equipo. Proponemos mano dura, absoluta decisión para controlar las fronteras, recuperar el control de las cárceles, volver a hacer rastrillaje, que los presos y los internos trabajen por su comida, volver a tener jueces sin rostro, vamos a tener que salir de la Corte", indicó.

Debe haber una reforma en el sistema de justicia

En esa misma línea, la representante de Fuerza Popular aseguró que el sistema judicial tiene que ser sometido a una profunda reforma para brindarle a la población un mejor acceso a la justicia. Según precisó, las comisarias no cuentan con el personal suficiente para atender todas las denuncias, mientras que importantes despachos del Poder Judicial siguen sin operar a pesar de la crisis de inseguridad que se vive.

"Se tiene que hacer una reforma del sistema de justicia. De cada 10 mil denuncias, solo cinco logran ser sentencias. Tenemos supuestamente 28 juzgados de flagrancia, pero solo seis funcionan. El resto no funcionan y todas esas pequeñas grandes cosas tienen que cambiar", finalizó.

En consecuencia, Keiko Fujimori