Keiko Fujimori critica a expresidentes que la acusan por inestabilidad del país: "Han tratado de echarme la culpa"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó ser responsable de la inestabilidad del país y criticó que distintos expresidentes del Perú intenten culparla por dicha situación.

"Yo no he sido presidenta, han habido otros presidentes que me han querido echar la culpa a mí, buscando sus excusas. Los presidentes han sido otros y, es por eso, que hoy lo que pido es la oportunidad de serlo", sostuvo durante la conversación con Nicolás Lúcar

Asimismo, la hija del expresidente Alberto Fujimori aseguró que el país se encuentra enfrascado desde hace 25 años en un "debate estéril" que se traduce en un fujimorismo enfrentado a un antifujimorismo.

Keiko Fujimori reconocerá resultados de las Elecciones 2026

A pocos días del 12 de abril, fecha en que se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, la candidata presidencial por cuarta vez consecutiva aseguró que se encuentra dispuesta a respetar los resultados de los próximos comicios.

Además, se pronunció sobre su derrota contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en los comicios de 2016 y señaló que los medios de comunicación nacionales, a diferencia de los internacionales, difundieron narrativas que no se condicen con la realidad.

"Yo hice una conferencia de prensa para reconocer los resultados. Tenía la presión de los dirigentes que pedían que presente tachas o un reconteo de votos. Y yo les decía: no voy a hacer ninguna de las dos cosas, yo voy a reconocer los resultados y el que me quiera acompañar que venga a mi lado", señaló.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que reconocerá los resultados de los comicios de 2026. Asimismo, recordó que actuó de la misma manera en las elecciones de 2016 y 2021, cuando se enfrentó a... pic.twitter.com/swbtdZEGt7 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2026

Fujimori propone jueces sin rostro y salir de la Corte CIDH

Con respecto a la inseguridad ciudadana producto del crimen organizado, la candidata de Fuerza Popular señaló que en un eventual gobierno suyo tendrá una mano dura contra los delincuentes.

En este sentido, propuso salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además del regreso de los jueces sin rostro y operativos de rastrillaje, de igual manera que en la época del terrorismo.

"Yo creo que tiene que haber un cambio en la decisión de enfrentar esto y en nuestro caso nosotros tenemos un gran equipo. Proponemos mano dura, absoluta decisión para controlar las fronteras, recuperar el control de las cárceles, volver a hacer rastrillaje, que los presos y los internos trabajen por su comida, volver a tener jueces sin rostro, vamos a tener que salir de la Corte", indicó.

En conclusión, Keiko Fujimori pidió a la ciudadanía su apoyo para llegar al sillón presidencial prometiendo mano dura y rechazando que su partido de gobierno sea responsable de la crisis actual.