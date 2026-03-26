Keiko Fujimori defiende las leyes procrimen y asegura que buscan "procesos más rápidos y justos"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, defendió las leyes catalogadas como procrimen en diálogo con Exitosa, asegurando que buscan procesos rápidos, céleres y justos.

Leyes pueden mejorarse

Tras el debate presidencial 2026, Fujimori explicó que toda ley puede ser mejorada y aseguró que de existir alguna norma que de facilidades a la delincuencia, deberá ser modificada o derogada. En ese sentido, aprovechó para defender la labor de su bancada.

"La bancada de Fuerza Popular tiene 20 congresistas, yo no creo que todos los congresistas estén buscando [favorecer al crimen]. Ósea, el nombre de por si, ya es un relato negado por sentido común. Yo creo que lo que buscan es facilitar, mejorar, buscar que los procesos (...) sean más rápidos, más céleres y más justos", expresó.

Noticia en desarrollo...