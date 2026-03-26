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Respalda a su bancada

Keiko Fujimori defiende las leyes procrimen y asegura que buscan "procesos más rápidos y justos"

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, defendió las leyes procrimen asegurando que buscan procesos más rápidos y justos. Además, negó que su bancada haya favorecido al crimen.

Keiko Fujimori defiende las leyes procrimen
Keiko Fujimori defiende las leyes procrimen (Exitosa)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/03/2026

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, defendió las leyes catalogadas como procrimen en diálogo con Exitosa, asegurando que buscan procesos rápidos, céleres y justos. 

Leyes pueden mejorarse

Tras el debate presidencial 2026, Fujimori explicó que toda ley puede ser mejorada y aseguró que de existir alguna norma que de facilidades a la delincuencia, deberá ser modificada o derogada. En ese sentido, aprovechó para defender la labor de su bancada.

"La bancada de Fuerza Popular tiene 20 congresistas, yo no creo que todos los congresistas estén buscando [favorecer al crimen]. Ósea, el nombre de por si, ya es un relato negado por sentido común. Yo creo que lo que buscan es facilitar, mejorar, buscar que los procesos (...) sean más rápidos, más céleres y más justos", expresó. 

 

 

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