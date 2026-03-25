Ronald Atencio carga contra Keiko Fujimori en debate presidencial y vincula su apellido con corrupción

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el tramo final del último debate presidencial, el candidato por Venceremos, Ronald Atencio protagonizó uno de los momentos más tensos al dirigir un mensaje directo contra Keiko Fujimori. Su intervención cerró con un tono confrontacional, enfocado en el tema de la corrupción, que buscó captar la atención del electorado en los minutos decisivos.

El candidato, identificado por su cercanía a figuras vinculadas a Perú Libre y al expresidente Pedro Castillo, utilizó ese espacio para lanzar una de las frases más comentadas de la jornada. Su estrategia se centró en asociar directamente a su contendora con prácticas ilícitas en el Estado, en un contexto de alta polarización política.

#Voto2026 Ronald Atencio de Alianza Electoral Venceremos señaló que "corrupción se escribe con 'K' de la señora Keiko". Además, planteó un comando de aniquilamiento contra el crimen, sicariato y la extorsión



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Cierre con acusaciones directas

Según el Jurado Nacional de Elecciones, el debate presidencial permitió a los candidatos exponer propuestas y mensajes finales ante la ciudadanía.

"Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando. Cadena perpetua para los corruptos", manifestó el candidato de Venceremos en su discurso de apertura del tercer segmento.

La declaración generó reacciones inmediatas por su tono directo. El mensaje no solo apuntó a una crítica política, sino que buscó instalar una narrativa anticorrupción como eje central de su candidatura. Este tipo de intervenciones suele ser clave en debates, ya que los cierres concentran las frases más recordadas.

Estrategia y contexto político

Durante el desarrollo del debate, los candidatos abordaron distintos temas, pero fue en el cierre donde se evidenció mayor confrontación. Atencio priorizó un discurso simple y directo, apelando a un lenguaje accesible para amplios sectores del electorado.

Su posicionamiento también se enmarca en un escenario donde la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. En ese sentido, el candidato utilizó un recurso retórico claro: vincular a su rival con ese problema estructural, reforzando su propuesta de sanciones más severas.

Por su parte, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha sido una figura central en la política peruana en los últimos años, lo que la convierte en un blanco frecuente de cuestionamientos en escenarios de debate.

El cierre del debate dejó en evidencia que los mensajes finales siguen siendo determinantes para marcar agenda y posicionar ideas clave, especialmente en un proceso electoral competitivo. En el debate presidencial 2026, la confrontación directa y el enfoque en la corrupción dominaron el último tramo, con Ronald Atencio y Keiko Fujimori como protagonistas de uno de los momentos más comentados.