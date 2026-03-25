Keiko Fujimori asegura que "en los últimos 25 años el fujimorismo no ha gobernado": "Ni yo tampoco"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que en los últumos 25 años el fujimorismo no ha gobernado el Perú ni mucho menos ella. Al respecto, subrayó que su sueño es ser presidenta y que para lograrlo cuenta con un equipo de trabajo experimentado.

El fujimorismo no ha gobernado ni ella tampoco

En el segundo bloque de la tercera jornada del debate presidencial 2026 los candidatos presidenciales respondieron a diversas interrogantes de los ciudadanos ligadas a las problemáticas que enfrenta el país y qué es lo que proponen en sus planes de gobierno para solucionarlas.

La pregunta planteada para la representante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue la siguiente: "¿Cuál es su posición respecto que el Perú se retire de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?"

Al respecto, la hija del expresidente Alberto Fujimori alegó que en un eventual gobierno suyo si es necesario retirarse de la CIDH para luchar contra la criminalidad "lo haremos". Pero, aclaro que "no por el tema de la pena de muerte" trayendo a la memoria que durante la época del terrorismo no se necesitó de dicha medida.

En tal sentido, Fujimori Higuchi reveló que sí se realizará para "volver a utilizar jueces sin rostro" y para que "los internos tengan que trabajar por su alimento" y aprovechó el minuto que le quedaba de su comparecencia para enfatizar que el fujimorismo no ha gobernado al Perú ni ella tampoco, pero que sí anhela llegar al sillón presidencial.

"Para poder recuperar la seguridad para poder gobernar se necesita ganar la presidencia de la República, tener el control del Poder Ejecutivo y tomar decisiones importantes por lo tanto en los últimos 25 años el fujimorismo no ha gobernado ni yo tampoco, lo que sí pretendo es ser presidenta del Perú, todavía no lo he sido tengo un gran equipo, tenemos la experiencia y el mejor plan de gobierno", puntualizó Keiko Fujimori.

La lucha contra la corrupción

En el tercer bloque de este debate presidencial, Keiko Fujimori expuso sus propuestas respecto a la lucha contra la corrupción. Sobre ello, indicó que esta problemática avzanza "cuando falta orden" las cuales según precisó se observan en "la gran obra" y "en las trabas burocráticas" a las que se enfrentan diariamente los ciudadanos, así como en extorsiones.

"Necesitamos reformas estructurales principalmente. Un shock de transparencia en el Estado, todos los gastos y los trámites deben simplificarse y poder verse en línea, una reforma de justicia hoy está más preocupada en perseguir opositores que en condenar a criminales. De cada 10 mil denuncias solo 5 llegan a ser sentencia, la corrupción es el freno al desarrolló", sentenció.

Es así como Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, afirmó que en los últimos 25 años no ha gobernado el fujimorismo ni ella tampoco, pero subrayó que su sueño sí es ser presidenta.