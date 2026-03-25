Jorge Nieto LANZA DARDO a Keiko Fujimori: "Usted gobierna desde el Congreso"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Sin quedarse atrás y respondiendo a una foto con Víctor Polay Campos, Jorge Nieto, le recordó a Keiko Fujimori que Fernando Rospigliosi, que postula por su partido, también tiene una con él. Además, la acusó de gobernar desde el Congreso y que le ha hecho mucho daño al país.

Jorge Nieto acusó Keiko Fujimori de gobernar desde el congreso

Nieto fue más allá y apuntó directamente al rol que, según él, ha jugado Fujimori en los últimos años. Según sostuvo, la influencia política de Fuerza Popular desde 2016 ha afectado la seguridad ciudadana y ha frenado avances en la lucha contra la criminalidad.

"Y no veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos , como lo hemos visto todos" afirmó.

Nieto afirmó que las decisiones impulsadas por el entorno político de Fujimori han impactado negativamente en la gobernabilidad del país. En esa línea, remarcó que el Congreso habría jugado un rol determinante en la falta de resultados frente al incremento de la delincuencia

"Lo que nos ha ofrecido es el incremento de muertos diarios en este país, es el incremento de los delitos, del sicariato", indicó.

"Coalición por la impunidad"

El candidato presidencial Jorge Nieto acusó a Keiko Fujimori de ejercer poder desde el Congreso y liderar una presunta "coalición por la impunidad".

"Lo que quiero decir es que necesitamos acabar con esa coalición por la impunidad. Han hecho mucho daño, señora, mucho daño", le increpó sobre su participación desde su organización política.

El candidato del partido del Bueno Gobierno, Jorge Nieto, le recordó a Keiko Fujimori sobre el papel que tuvo la bancada de Fuerza Popular en el Congreso. En esa misma línea, cuestionó la naturaleza de dicha coalición.

"Usted gobierna desde el Congreso a través de los congresistas en una coalición que es de puro interés. Ni es política ni es ideológica, es de puro interés. Quieren preservar su impunidad y para eso legislaron de modo tal que terminaron legislando", indicó.

Finalmente, el candidato reiteró que los resultados en materia de seguridad deslegitiman cualquier propuesta de Fujimori.

"Si no hubiera sido este su gobierno y el anterior, le tendríamos que creer. Pero ha sido su gobierno y lo que nos ofrece usted es incremento de las muertes por día y es incremento de los delitos de extorsión y sicariato", enfatizó.

El intercambio evidenció uno de los momentos más tensos del debate presidencial, donde la seguridad ciudadana se posiciona como uno de los principales ejes de la campaña electoral.